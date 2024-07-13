تركيا: تصريحات وزير خارجية إسرائيل وقحة وتتضمن أكاذيب

قالت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، إن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس يواصل "تصريحاته الوقحة التي تتضمن أكاذيب وافتراءات".

جاء ذلك في بيان للوزارة تعليقا على منشور "كاذب ومهين" عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نشره وزير الخارجية الإسرائيلي على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الخارجية التركية "مثل هذه التصريحات لا يمكن أن تغير الأجندة الحقيقية في المنطقة".

وتابعت الخارجية التركية "الحكومة الإسرائيلية تحاول إطالة عمرها في السلطة من خلال قتل الفلسطينيين الأبرياء، وسياساتها تتسبب بالاضطرابات وعدم الاستقرار في المنطقة".

وأردفت "على الحكومة الإسرائيلية أن تضع حدا فورا للقمع في قطاع غزة، وأن توافق على وقف دائم لإطلاق النار".

وأكدت الخارجية التركية على مواصلة أنقرة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.