أخبار|فلسطين

بالصور.. مشاهد صادمة من مجزرة خيام النازحين في خان يونس

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB People carry an injured member of Palestinian Civil Defence forces, at the site of what Palestinians say was an Israeli strike at a tent camp in Al-Mawasi area, amid Israel-Hamas conflict, in Khan Younis in the southern Gaza Strip July 13, 2024. REUTERS/Hatem Khaled
13/7/2024

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن استشهاد وإصابة أكثر من 100 مواطن في مجزرة ارتكبها الجيش الإسرائيلي إثر استهداف خيام نازحين بمنطقة المواصي في خان يونس جنوبي القطاع.

People carry a casualty at the site of what Palestinians say was an Israeli strike at a tent camp in Al-Mawasi area, amid Israel-Hamas conflict, in Khan Younis in the southern Gaza Strip July 13, 2024. REUTERS/Hatem Khaled
مواطنون يسارعون لإغاثة ضحايا المجزرة في مواصي خان يونس (رويترز)

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة رغم تصنيفها في وقت سابق بأنها ضمن "المناطق الآمنة".

Palestinians inspect the damage, following what Palestinians say was an Israeli strike at a tent camp in Al-Mawasi area, amid Israel-Hamas conflict, in Khan Younis in the southern Gaza Strip July 13, 2024. REUTERS/Mohammed Salem
جانب من الدمار الذي لحق بالمنطقة إثر الغارات الإسرائيلية (رويترز)

وأكد المكتب الحكومي أن من بين ضحايا المجزرة أفرادا وضباطا من الدفاع المدني.

A Palestinian carries an injured man at the site of what Palestinians say was an Israeli strike at a tent camp in Al-Mawasi area, amid Israel-Hamas conflict, in Khan Younis in the southern Gaza Strip July 13, 2024. REUTERS/Hatem Khaled
جهود لمساعدة الضحايا ونقلهم إلى المستشفيات (رويترز)

وأشار المكتب الحكومي إلى "عدم وجود مستشفيات تستطيع استقبال هذا العدد الكبير من جثث الشهداء، والجرحى، وبالتزامن مع تدمير الاحتلال للمنظومة الصحية في قطاع غزة".

ولفت إلى أن هذه المجزرة تأتي بعد "ارتكاب الاحتلال مجازر مروّعة بمنطقة الصناعة في حي تل الهوى، وأحياء مدينة غزة ومخيمات الوسطى، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد".

Palestinians gather near a burning vehicle, following what Palestinians say was an Israeli strike at a tent camp in Al-Mawasi area, amid Israel-Hamas conflict, in Khan Younis in the southern Gaza Strip July 13, 2024. REUTERS/Mohammed Salem
موقع المجزرة الإسرائيلية (رويترز)

وحمّل المكتب الحكومي إسرائيل وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر المروعة ضد المدنيين".

People reacts at the site of what Palestinians say was an Israeli strike at a tent camp in Al-Mawasi area, amid Israel-Hamas conflict, in Khan Younis in the southern Gaza Strip July 13, 2024. REUTERS/Hatem Khaled
النازحون الفلسطينيون: إلى أين نذهب؟ (رويترز)

ويتكدس في المنطقة التي استهدفتها طائرات الاحتلال الآلاف من النازحين الفلسطينيين. وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها مخيمات النزوح في المنطقة التي صنفتها إسرائيل ضمن "المناطق الإنسانية الموسعة" أي ضمن "المناطق الآمنة".

A Palestinian woman reacts near damages, following what Palestinians say was an Israeli strike at a tent camp in Al-Mawasi area, amid Israel-Hamas conflict, in Khan Younis in the southern Gaza Strip July 13, 2024. REUTERS/Mohammed Salem
إسرائيل استهدفت مرارا بعض المناطق التي صنفتها آمنة (رويترز)

وسبق أن استهدف الجيش الإسرائيلي خيام النازحين في منطقة المواصي (غرب رفح) مرتين خلال أقل من شهر، الأولى نهاية مايو/أيار الماضي، والثانية يوم 21 يونيو/حزيران الماضي مما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات.

A woman reacts in the aftermath of what Palestinains say was an Israeli strike at a tent camp in Al-Mawasi area, amid Israel-Hamas conflict, in Khan Younis in the southern Gaza Strip July 13, 2024. REUTERS/Hatem Khaled
عقب القصف الإسرائيلي لخيام النازحين بمنطقة مواصي خان يونس (رويترز)

وعلى مدار أشهر الحرب، دفع الجيش الإسرائيلي نحو تجميع نازحين من شمال غزة وجنوبها إلى منطقة المواصي على الشريط الساحلي للبحر المتوسط، وتمتد على مسافة 12 كيلومترا وبعمق كيلومتر واحد، من دير البلح شمالا، مرورا بمحافظة خان يونس جنوبي القطاع وحتى رفح.

Palestinians carry a casualty at the site of what Palestinians say was an Israeli strike at a tent camp in Al-Mawasi area, amid Israel-Hamas conflict, in Khan Younis in the southern Gaza Strip July 13, 2024. REUTERS/Mohammed Salem
غزة تودع الشهداء مادام العدوان مستمرا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 (رويترز)

وتعد المنطقة المستهدفة مفتوحة إلى حد كبير وليست سكنية، كما تفتقر إلى بنى تحتية وشبكات صرف صحي وخطوط كهرباء وشبكات اتصالات وإنترنت، وتقسم أغلب أراضيها إلى دفيئات زراعية أو رملية.

People check damages at the site of what Palestinians say was an Israeli strike at a tent camp in Al-Mawasi area, amid Israel-Hamas conflict, in Khan Younis in the southern Gaza Strip July 13, 2024. REUTERS/Hatem Khaled
المنطقة المستهدفة تفتقر لمقومات الحياة (رويترز)

وفي هذه المنطقة الجغرافية الصغيرة، يعيش النازحون وضعا مأساويا ونقصا كبيرا في الموارد الأساسية مثل الماء والصرف الصحي والرعاية الطبية والغذاء.

المصدر : الجزيرة + وكالات