اليابان تدرس الاعتراف بدولة فلسطين

أعلنت اليابان أنها ستقوم بتقييم شامل للاعتراف بدولة فلسطين، مع الأخذ في الاعتبار تقدّم عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طوكيو، إنهم يدعمون حل الدولتين في الشرق الأوسط. مضيفة أن بلادها تتفهم هدف الفلسطينيين المتمثل في إقامة دولة مستقلة، وأنها تدعم جهود فلسطين لتحقيق هذا الهدف.

وأضافت "فيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، نريد الاستمرار في معالجة هذه القضية بشكل شامل، مع الأخذ في الاعتبار كيفية دفع عملية السلام".

وفي الآونة الأخيرة اعترفت دول عدة بدولة فلسطين، أبرزها 4 دول أوروبية هي النرويج وأيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.