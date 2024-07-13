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اليابان تدرس الاعتراف بدولة فلسطين

Japan and The Philippines Hold 2+2 Meeting MANILA, PHILIPPINES - JULY 08: Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko speaks following the signing of the Reciprocal Access Agreement (RAA), on the sidelines of the Japan-Philippines Foreign and Defense Ministerial Meeting at the Malacanang Palace on July 8, 2024 in Manila, Philippines. The Reciprocal Access Agreement (RAA) aims to foster greater defense cooperation between the Philippines and Japan by easing access for troops between the two countries. The deal comes amid heightened tensions in the South China Sea, where Philippine troops on a routine resupply mission last month to Second Thomas Shoal were attacked with knives and axes by Chinese Coast Guard sailors. (Photo by Lisa Marie David - Pool/Getty Images) DATE 08/07/2024 SIZE 4731 x 3154 Country Philippines SOURCE
وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو (غيتي-أرشيف)
13/7/2024

أعلنت اليابان أنها ستقوم بتقييم شامل للاعتراف بدولة فلسطين، مع الأخذ في الاعتبار تقدّم عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طوكيو، إنهم يدعمون حل الدولتين في الشرق الأوسط. مضيفة أن بلادها تتفهم هدف الفلسطينيين المتمثل في إقامة دولة مستقلة، وأنها تدعم جهود فلسطين لتحقيق هذا الهدف.

وأضافت "فيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، نريد الاستمرار في معالجة هذه القضية بشكل شامل، مع الأخذ في الاعتبار كيفية دفع عملية السلام".

وفي الآونة الأخيرة اعترفت دول عدة بدولة فلسطين، أبرزها 4 دول أوروبية هي النرويج وأيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

المصدر : الجزيرة + الأناضول