القسام وسرايا القدس تنفذان عمليات نوعية ضد الاحتلال بغزة

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة عن عمليات نوعية كبدت قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر جديدة، مع تواصل القتال من تل الهوى شمالا إلى رفح أقصى جنوب القطاع المحاصر.

وقالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية من 8 جنود وفجروا عبوة في قوة النجدة وأوقعوا أفراد القوتين بين قتيل وجريح في تل الهوى، كما فجروا دبابتي ميركافا-4 وعربتين عسكريتين في الحي نفسه. وقد بثت الكتائب مشاهد استدراج مقاتليها قوة للاحتلال إلى كمين.

وأعلنت القسام أنها دمرت -بقذائف "الياسين 105"- 3 دبابات وناقلة جند تابعة للاحتلال، وأوقعت رتل آليات إسرائيلية في كمين، شرق مدينة رفح جنوبي القطاع. وأضافت أن الاشتباك ما يزال مستمرا في المنطقة.

كما بثت الكتائب صورا لقصفها قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة في محور "نتساريم" بقذائف الهاون وصواريخ "رجوم".

من جانبها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أنها قصفت بقذائف الهاون و"صواريخ 107″ حشود الجيش الإسرائيلي بمحيط موقع كرم أبو سالم العسكري شرق رفح.

وأفادت السرايا بأنها قصفت بقذائف الهاون تموضعا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محور نتساريم جنوب تل الهوى وسط القطاع، مع استمرار المعارك في المنطقة.

وأعلنت أيضا استهداف الجنود الإسرائيليين المتمركزين عند بوابة معبر رفح ومحيطها بوابل من قذائف الهاون.

ونشرت سرايا القدس مشاهد لما قالت إنه قصف عناصرها لتجمعات جيش الاحتلال في محيط منطقة الصناعة غرب مدينة غزة.

وتخوض فصائل المقاومة الفلسطينية اشتباكات في محاور توغل الجيش الإسرائيلي بمناطق مختلفة من القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن قوات الاحتلال بدعم أميركي مطلق حربا على القطاع أسفرت عن أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.​​​​​​​​​​​​​​