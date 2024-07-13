القسام تعلن قتل جنود وتدمير آليات للاحتلال في رفح وتل الهوى

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت أنها قتلت جنودا إسرائيليين ودمرت آليات في كمينين بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام -في بيان- إنها تمكنت من تفجير حقل ألغام في قوة هندسة إسرائيلية وإيقاعها بين قتيل وجريح في حي الشوكة شرق مدينة رفح.

وفي بيان آخر، أكدت القسام أنها أوقعت رتل آليات إسرائيلية في كمين شرق مدينة رفح أيضا.

وقالت إن مقاتليها تمكنوا كذلك من تدمير 3 دبابات وناقلة جند تابعة للاحتلال في المحور نفسه.

وفي تطور آخر، قال الجناح العسكري لحركة حماس إنه استهدف عربة إسرائيلية بقذيفة مضادة للدروع وأوقع جنود الاحتلال قربها بين قتيل وجريح في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وتأتي العمليات الجديدة لكتائب القسام في مدينتي رفح وغزة بينما تستمر المعارك بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة في أحياء جنوب غرب مدينة غزة.

وكانت القسام أعلنت أمس أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية من 8 جنود وفجروا عبوة في قوة النجدة وأوقعوا أفراد القوتين بين قتيل وجريح في حي تل الهوى، كما فجروا دبابتي ميركافا-4 وعربتين عسكريتين في الحي نفسه. وقد بثت الكتائب مشاهد استدراج مقاتليها قوة للاحتلال إلى كمين.

كما بثت الكتائب صورا لقصفها قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة في محور "نتساريم" بقذائف الهاون وصواريخ "رجوم".

من جانبها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أمس أنها قصفت بقذائف الهاون و"صواريخ 107″ حشود الجيش الإسرائيلي بمحيط موقع كرم أبو سالم العسكري شرق رفح.

وأفادت السرايا بأنها قصفت بقذائف الهاون تموضعا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محور نتساريم جنوب تل الهوى وسط القطاع، مع استمرار المعارك في المنطقة.

وأعلنت أيضا استهداف الجنود الإسرائيليين المتمركزين عند بوابة معبر رفح ومحيطها بوابل من قذائف الهاون.

ونشرت سرايا القدس مشاهد لما قالت إنه قصف عناصرها لتجمعات جيش الاحتلال في محيط منطقة الصناعة غرب مدينة غزة.

وتخوض فصائل المقاومة الفلسطينية اشتباكات في محاور توغل الجيش الإسرائيلي بمناطق مختلفة من القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن قوات الاحتلال بدعم أميركي مطلق حربا على القطاع أسفرت عن أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.​​​​​​​​​​​​​​