إنفوغراف.. إحصائيات 280 يوما من المجازر الإسرائيلية في غزة

بينما يدخل العدوان الإسرائيلي يومه الـ281 على غزة، تواصل قوات الاحتلال ارتكاب المجازر في مختلف مناطق القطاع المحاصر.

واليوم السبت، قصفت إسرائيل مخيمات النازحين في خان يونس بعدد 5 صواريخ، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 70 فلسطينيًا وإصابة المئات.

وخلال 281 يوما، ارتكبت قوات الاحتلال أكثر 3 آلاف و388 مجزرة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 38 ألف فلسطيني بينهم 16 ألف طفل ونحو 11 ألف امرأة، بالإضافة إلى إصابة 88 ألفا آخرين.

كما ألقت قوات الاحتلال أكثر من 80 ألف طن من المتفجرات على القطاع، دمرت خلالها 150 ألف وحدة سكنية كلياً، وأكثر من 200 ألف وحدة جزئيا، وأخرجت 34 مستشفى عن الخدمة.

وهذه أهم إحصائيات حرب "الإبادة الجماعية" التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة المحاصرة منذ 17 عاما، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع: