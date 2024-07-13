السيسي: نرفض استخدام معبر رفح أداة لإحكام الحصار على غزة

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت من استخدام وتوظيف معبر رفح الحدودي مع غزة أداة لإحكام الحصار على الشعب الفلسطيني في القطاع، وأكد رفض بلاده لذلك.

وشدد السيسي –خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بالقاهرة- على ضرورة وقف إطلاق النار قي غزة والمستمرة منذ 10 أشهر.

وتسيطر إسرائيل منذ السابع من مايو/أيار الماضي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وسط رفض مصري وتحميل تل أبيب مسؤولية إغلاقه وتعطيل إدخال المساعدات الغذائية للقطاع.

وكانت القاهرة قد رفضت منتصف مايو/أيار الماضي اقتراحا إسرائيليا للتنسيق مع تل أبيب لإعادة فتح المعبر وإدارة عملياته المستقبلية.

وذكرت وكالة رويترز أن مسؤولين من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) عرضوا الخطة خلال زيارة للقاهرة.

وتتضمن الخطة آلية لكيفية إدارة المعبر بعد الانسحاب الإسرائيلي، لكن مصر تصر على أن المعبر يجب أن تديره سلطات فلسطينية فقط.

وتشهد العلاقة بين القاهرة وتل أبيب توترا بعد التوغل الإسرائيلي في رفح والسيطرة على المعبر.

ويشكل معبر رفح ممرا رئيسيا لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وخروج المصابين من القطاع، حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية ويلوح شبح المجاعة بعد أزيد من 8 شهور من الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.