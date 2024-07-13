الرئيس الإيراني يوجه رسالة لأميركا ويشيد بالصين وروسيا

دعا الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان واشنطن إلى أن "تفهم مرة واحدة وللأبد" أن بلاده لن تخضع للضغوط، وأكد أن طهران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

وفي بيان بعنوان "رسالتي إلى العالم الجديد" نشرته صحيفة "طهران تايمز" اليوم السبت، قال بزشكيان إن "الولايات المتحدة عليها أن تدرك الواقع وتفهمه مرة واحدة وإلى الأبد وهو أن إيران لا تستجيب للضغوط ولن تستجيب لها".

وأضاف أن عقيدة الدفاع الإيرانية لا تتضمن أسلحة نووية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 من الاتفاق النووي لعام 2015 بفعل خلافات داخلية وبدافع الانتقام.

وتحدث الرئيس عن تطلعه للدخول في حوار بنّاء مع الدول الأوروبية لوضع العلاقات على المسار الصحيح، كما قال إن إيران ستوسع علاقاتها مع جيرانها.

وأشاد بِزشكيان بالصداقة مع الصين وروسيا اللتين قال إنهما وقفتا إلى جانب بلاده، ووصف الأخيرة بأنها حليف إستراتيجي.

وجاء في بيان الرئيس الإيراني أن "روسيا حليف إستراتيجي وجار مهم لإيران وستظل إدارتي ملتزمة بتوسيع وتعزيز تعاوننا" مشيرا إلى أن طهران ستدعم بقوة المبادرات الرامية إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بزشكيان إن الشعب الإيراني منحه تفويضا قويا لمتابعة المشاركة البناءة بقوة على الساحة الدولية، مع الإصرار على حقوق بلاده وكرامتها وما سماه دورها المستحق في المنطقة والعالم.

وكان الرئيس الجديد قد أكد قبل أيام دعمه المقاومة في فلسطين ولبنان، وتعهد قبل ذلك خلال حملته الانتخابية بالعمل على إحياء الاتفاق النووي، وتحسين العلاقات مع الغربـ، وإعادة النظر في مسائل بينها مراقبة الإنترنت، وطريقة ارتداء السيدات للحجاب، فضلا عن معالجة الأزمة الاقتصادية في ظل العقوبات الأميركية والغربية.

بيد أن مراقبين يرون أن قدرة بزشكيان على إحداث تغيير في سياسات إيران الخارجية محدودة للغاية، حيث لا يمكنه أن يحيد عن الخطوط التي رسمها المرشد الأعلى علي خامنئي لهذه السياسات.