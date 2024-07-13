الجزيرة ترصد أزمة الغذاء وطوابير الأطفال بحثا عن وجبة شمال غزة

وصلت أزمة الغذاء في شمال قطاع غزة إلى مستويات غير مسبوقة في ظل استمرار غلق المعابر وتوقف المساعدات الإنسانية.

ورصد تقرير للجزيرة معاناة الأطفال في الطوابير وانتظارهم ساعات للحصول على وجبة طعام.

وتزايدت المعاناة في الفترة الأخيرة في ظل ازدحام شديد وحرارة حارقة.

ويروي أطفال تعرضهم لحوادث خلال انتظارهم في الطابور بسبب الزحام والإقبال الكبير بحثا عن وجبة بسيطة لا تطفي لتلبية حاجياتهم اليومية.

وقال برنامج الأغذية العالمي، الاثنين الماضي، إن "نصف مليون شخص في قطاع غزة يواجهون مستويات كارثية من الجوع"، وأكد أن "العائلات الفلسطينية بغزة لا تحصل في أغلب الأحيان على الحصص الغذائية الكاملة وبشكل مستمر".

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل وكارث إنسانية غير مسبوقة.