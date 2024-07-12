كشف مالك منصة إكس (تويتر سابقا) أن الدول الأوروبية عرضت عليه صفقة سرية وغير قانونية تمكنها من فرض رقابة على حرية التعبير.

وكتب إيلون ماسك "المفوضية الأوروبية قدمت لـ إكس صفقة سرية غير قانونية تقضي بعدم فرض أي غرامات إذا تم فرض رقابة بهدوء على حرية التعبير دون الإعلان عن ذلك".

وحسب ماسك فإن "المنصات الأخرى قبلت الصفقة" التي تقيد حرية التعبير، "لكن إكس رفضتها".

ومن جهتها، ردت المفوضية الأوروبية على ما كتبه ماسك، حيث اتهمت منصة إكس بتضليل المستخدمين وعدم الالتزام بالشفافية.

وفي تعليق على منشور ماسك، قالت مارغريت فيستاج نائبة رئيس المفوضية الأوروبية إن منصة إكس "تضلل المستخدمين، وتفشل في توفير مساحة إعلانية مناسبة وتمنع الباحثين من الوصول إلى البيانات".