قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مشروع قانون إلى البرلمان، اليوم الجمعة، يهدف إلى جمع ملايين الكلاب الضالة من الشوارع، وهي خطة تقول وكالة رويترز إنها تقلق محبي الحيوانات الذين يقولون إن حملة للتعقيم الجماعي ستكون حلا أفضل من حبس الكلاب في أماكن إيواء.

وبموجب مشروع القانون المقترح، ستُكلف البلديات بجمع الكلاب الضالة من الشوارع ونقلها إلى أماكن إيواء وعرضها على من يريد اقتناءها. وستقتل الكلاب الشرسة أو تلك التي تعاني من أمراض لا علاج لها.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله غولر للصحفيين إن "الشوارع ليست مكانا تعيش فيه الكلاب. لكن من حقها العيش في أماكن إيواء مناسبة أكثر".

ووفقا لمشروع القانون، يقدر عدد كلاب الشوارع في تركيا بـ4 ملايين كلب.

وقامت البلديات في المدن التركية المختلفة بتعقيم 2.5 مليون كلب خلال العشرين عاما الماضية، علما بأن التشريع الحالي يلزم البلديات بتعقيم وتطعيم جميع كلاب الشوارع ثم تركها حيث تم العثور عليها.

ويوجد حاليا 322 ملجأ للحيوانات قادرة على استضافة ما مجموعه 105 آلاف كلب، وفقا لمشروع القانون.