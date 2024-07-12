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مشروع قانون لجمع ملايين الكلاب الضالة من شوارع تركيا

Izmir, Turkey- September 2020: Stray dogs relaxing and hide from the heat, by sitting in the shadow of a building in Izmir region, Turkey.
رؤية الكلاب الضالة في شوارع المدن التركية بات أمرا مألوفا (شترستوك)
12/7/2024-|آخر تحديث: 12/7/202410:21 م (بتوقيت مكة المكرمة)

قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مشروع قانون إلى البرلمان، اليوم الجمعة، يهدف إلى جمع ملايين الكلاب الضالة من الشوارع، وهي خطة تقول وكالة رويترز إنها تقلق محبي الحيوانات الذين يقولون إن حملة للتعقيم الجماعي ستكون حلا أفضل من حبس الكلاب في أماكن إيواء.

وبموجب مشروع القانون المقترح، ستُكلف البلديات بجمع الكلاب الضالة من الشوارع ونقلها إلى أماكن إيواء وعرضها على من يريد اقتناءها. وستقتل الكلاب الشرسة أو تلك التي تعاني من أمراض لا علاج لها.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله غولر للصحفيين إن "الشوارع ليست مكانا تعيش فيه الكلاب. لكن من حقها العيش في أماكن إيواء مناسبة أكثر".

ووفقا لمشروع القانون، يقدر عدد كلاب الشوارع في تركيا بـ4 ملايين كلب.

وقامت البلديات في المدن التركية المختلفة بتعقيم 2.5 مليون كلب خلال العشرين عاما الماضية، علما بأن التشريع الحالي يلزم البلديات بتعقيم وتطعيم جميع كلاب الشوارع ثم تركها حيث تم العثور عليها.

ويوجد حاليا 322 ملجأ للحيوانات قادرة على استضافة ما مجموعه 105 آلاف كلب، وفقا لمشروع القانون.

KAYSERI, TURKEY - NOVEMBER 23: A student feeds stray dogs at the campus of Nuh Naci Yazgan University in Kayseri, Turkey on November 23, 2021. (Photo by Sercan Kucuksahin/Anadolu Agency via Getty Images)
الكلاب داخل مقر جامعة بمدينة قيصري التركية (وكالة الأناضول)
المصدر : رويترز