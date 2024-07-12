كيربي للجزيرة: قريبون من التوصل لاتفاق بغزة لكن هناك تفاصيل عالقة

قال منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي اليوم الجمعة إن واشنطن تعتقد أن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بات قريبا، معربا عن تفاؤل حذر بشأن المفاوضات الجارية.

وأشار كيربي -في تصريحات خاصة للجزيرة- إلى أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وافقتا على الإطار العام للصفقة، معتبرا إياها خطوة ملموسة إلى الأمام.

وأضاف "نعتقد أننا قريبون من اتفاق ولكن لم نبلغ ذلك بعد، ولا يمكننا التوقف قبل التوصل إليه"، لافتا في الوقت نفسه إلى "وجود تفاصيل عالقة ينبغي الاتفاق عليها".

وأوضح أن "فريقنا التفاوضي لا يزال في المنطقة، ويجري مباحثات لنرى ما إذا كان الاتفاق على التفاصيل ممكنا"، معربا عن تفاؤل حذر بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

بايدن مصمم

وبعد تصريحات كيربي، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه مصمم على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن هناك فرصة "حاليا لإنهاء هذه الحرب" مع إشارته إلى أن القضايا التي يتم التفاوض بشأنها في الدوحة "صعبة ومعقدة".

وزار مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكغورك الشرق الأوسط هذا الأسبوع لعقد اجتماعات مع مسؤولين في المنطقة لبحث التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، حيث تقود قطر ومصر وساطة عبر مفاوضات غير مباشرة.

وكان بايدن قدم في أواخر مايو/أيار الماضي مقترحا من 3 مراحل يهدف إلى تحقيق وقف لإطلاق النار، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة وفلسطينيين معتقلين لدى إسرائيل، وانسحاب جيش الاحتلال من غزة وإعادة إعمار القطاع.

حرب روسيا وأوكرانيا

وبشأن الحرب الروسية الأوكرانية، قال كيربي إن بايدن يسعى إلى توفير ما تحتاجه أوكرانيا للدفاع عن نفسها لكنه قلق في المقابل من التصعيد.

وفي معرض تعليقه على المخاطر المحدقة، نبه إلى أن "تحول الحرب في أوكرانيا إلى حرب بين روسيا والغرب أو الولايات المتحدة ستكون لها عواقب كارثية".

ومع ذلك، أكد المسؤول الأميركي أن قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) -التي احتضنتها العاصمة الأميركية واشنطن- أكدت أن أوكرانيا ستصبح عضوا بالحلف في وقت ما في المستقبل. وكشف أن طائرات "إف-16" ستصل إلى أوكرانيا بنهاية الصيف الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن حلف الناتو قرر تعزيز مساعدته لأوكرانيا بإرسال مقاتلات وبطاريات مضادة للطائرات، كما قرر الأعضاء الالتزام بتزويد كييف بتمويل لا يقل عن 40 مليار يورو (43.28 مليار دولار) في صورة مساعدات عسكرية خلال العام المقبل.