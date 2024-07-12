غارات على مطار الحديدة وانفجاران قرب سفينة بسواحل اليمن

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) اليوم الجمعة أن الطيران الأميركي البريطاني شن 3 غارات على مطار الحديدة الدولي في المحافظة المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن.

وكانت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري قد أعلنت فجر اليوم أن سفينة تجارية أبلغت عن وقوع انفجارين على بعد نحو 21 ميلا بحريا غرب المخا في اليمن.

وقالت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين إن "طيران العدوان الأميركي البريطاني يشن 3 غارات على مطار الحديدة الدولي".

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف، كما لم يصدر تعليق من قبل واشنطن أو لندن حتى الساعة بشأن الهجوم.

ويقع مطار الحديدة جنوب المحافظة المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن، ويضم مدرجا طوله 3 كيلومترات، وقبل الحرب (التي اندلعت بين الحكومة والحوثيين منذ نحو عشر سنوات) كان المطار يقدم خدمات للرحلات الداخلية والدولية، لكنه متوقف حاليا بسبب تداعيات الصراع.

وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية ومعسكرات، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

انفجاران

وأعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري فجرا أن سفينة تجارية أبلغت عن وقوع انفجارين غرب المخا في اليمن.

وذكرت أن صاروخا سقط في الماء بينما انفجر آخر في الهواء، مشيرة إلى أن الانفجارين حدثا على بعد نصف ميل بحري من السفينة.

وفي مذكرة من أمبري، أوضحت الشركة أن السفينة لم تُفعّل نظام تحديد الهوية الآلي الخاص بها في ذلك الوقت.

وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يواصل الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط، مستهدفين السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها.

لكن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر كممر مهم للتجارة الدولية، وشرعتا في يناير/كانون الثاني 2024 بتنفيذ هجمات على مواقع تابعة للحوثيين.