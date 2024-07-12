الخناق يضيق على الرئيس.. أصحاب المال ينضمون للساسة في رفض ترشيح بايدن

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الجمعة نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن مجموعة من المانحين الديمقراطيين البارزين انضموا للساسة في رفض ترشيح الرئيس الأميركي جو بايدن لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقالت الصحيفة إن مجموعة من المانحين أبلغوا أكبر لجنة عمل سياسي داعمة لبايدن أن نحو 90 مليون دولار من التبرعات ستبقى معلقة إذا أصر الرئيس على الترشح للانتخابات.

وكان العديد من الساسة الديمقراطيين رفضوا ترشيح بايدن نظرا لتقدمه في السن وضعف أدائه في مناظرة أجراها الشهر الماضي مع المترشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب.