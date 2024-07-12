عشرات الشهداء بالأزقة ومنازل محترقة بعد انسحاب الاحتلال من تل الهوى والصناعة بغزة

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي -صباح اليوم الجمعة- من مناطق في تل الهوى وشارع الصناعة بمدينة غزة بعد عملية عسكرية استمرت 7 أيام، في حين توجه الدفاع المدني للأماكن التي تراجع عنها الاحتلال لانتشال جثث الشهداء.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل -للجزيرة- إن عدد الشهداء في منطقة تل الهوى وشارع الصناعة بلغ قرابة 60 شهيدا بعد انسحاب قوات الاحتلال.

وقال الدفاع المدني في غزة إن عشرات جثث الشهداء متناثرة في الأزقة وداخل المنازل، وإن عائلات بكاملها استشهدت بشارع الصناعة بعد انسحاب جيش الاحتلال.

#شاهد | آثار الدمار في أبراج السوسي بعد تراجع قوات الاحتلال من المنطقة غرب مدينة غزة.. صدى نيوز pic.twitter.com/1gmZFT4SCu — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 12, 2024

وأضاف أنه عثر على جثث شهداء متفحمة وبيوت أحرقت بالكامل في تل الهوى ومنطقة الصناعة، مؤكدا أن الاحتلال قتل مواطنين توجهوا للحصول على مواد غذائية في المنطقة.

وأفاد بأنه انتشل جثث 3 شهداء من عائلة واحدة في مربع الصناعة غرب مدينة غزة بعد تراجع جيش الاحتلال.

وأكد الدفاع المدني أن الجيش الإسرائيلي أضرم النيران في منازل ومنشآت قبل انسحابه من المنطقة.

وشدد على أن طواقمه تصل إلى المنطقة التي انسحب منها الاحتلال سيرا على الأقدام بسبب تدمير البنية التحتية وانعدام الوقود.

وقبل تراجع الجيش الإسرائيلي، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال نسفت مباني سكنية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

كما أكدت المصادر أن قناصة الاحتلال لا يزالون ينتشرون في المناطق المحيطة بدوار المالية بحي تل الهوى، وقنصوا شابا بعد تخطيه مفترق الأزهر جنوبا خلال محاولته العودة لمنزله.

ويأتي ذلك بعد إعلان حي الشجاعية شرق مدينة غزة منطقة منكوبة وانتشال جثث عشرات الشهداء من الطرقات وأنقاض المنازل إثر انسحاب جيش الاحتلال أمس من الحي بعد عملية عسكرية دامت نحو أسبوعين.

تغطية صحفية: فتاة ترفع أصبع السبابة، بعد إصابتها في قصف طائرات الاحتلال لمنزلها في مخيم النصيرات وسط القطاع pic.twitter.com/maNXGo5mbG — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 11, 2024

قصف عنيف

في الأثناء، استمر القصف العنيف على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة منذ اللية الماضية.

وقالت مصادر فلسطينية إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت منطقة المغراقة وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع المحاصر.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 3 مواطنين استشهدوا في قصف منزل بأرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي خان يونس جنوبي القطاع، أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد وإصابة مواطنين بعد قصف طائرة إسرائيلية تجمعا للسكان بالمدينة.

وفي رفح، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين في قصف بمسيرات إسرائيلية على حي تل السلطان غربي المدينة.

كما قصف الجيش الإسرائيلي جويا وبريا وبحريا مناطق في رفح جنوبي القطاع، حيث تواصل المقاومة التصدي في تل زعرب وتل السلطان غرب رفح.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.