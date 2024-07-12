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إسرائيل تمهد لتمديد الخدمة الإلزامية العسكرية 36 شهرا

Funeral Held For Israel Soldier Killed In Gaza KIRYAT SHEMONA, ISRAEL - JULY 4: Family members walk behind as soldiers carry the coffin during a funeral for Capt. Elay Elisha Lugasi on July 4, 2024 in Kiryat Shemona, Israel. The Israeli army announced today that Lugasi was killed yesterday in the Gaza Strip. (Photo by Amir Levy/Getty Images) DATE 04/07/2024 SIZE 5100 x 3400 Country Israel SOURCE Getty Images/Amir Levy
إسرائيل تحاول تعويض قتلى جيش الاحتلال على جبهتي غزة وجنوب لبنان بتمديد فترة التجنيد الإلزامي (غيتي)
12/7/2024

وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على تمديد الخدمة الإلزامية للجنود الرجال في جيش الاحتلال إلى 36  شهرا، بدلا من 32 شهرا حاليا، للسنوات الثماني المقبلة، وسيطرح الإجراء للتصويت في اجتماع لمجلس الوزراء بكامل هيئته بعد غد الأحد.

وقال القادة العسكريون الإسرائيليون إنهم بحاجة إلى تعزيز القوة البشرية حتى يتمكنوا من مواصلة الحرب على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة والمواجهات مع حزب الله اللبناني.

وتأتي هذه الخطوات بعدما ناشد وزير الدفاع يوآف غالانت الحكومة الموافقة على هذا الإجراء في خضم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي تحرك منفصل، تعتزم إسرائيل إرسال إشعارات تجنيد إلى الآلاف من طلاب المعاهد الدينية المتزمتة الذين كانوا معفيين من أداء الخدمة العسكرية منذ سنوات.

وتعليقا على ذلك، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن الحكومة الإسرائيلية مددت الخدمة الإلزامية "لكنها في الوقت نفسه ستمنح إعفاءً لعشرات الآلاف من اليهود المتشددين الذين يمكنهم الانضمام إلى صفوف المقاتلين".

وأوردت صحيفتا "تايمز أوف إسرائيل" و"يديعوت أحرونوت" الإسرائيليتين اليوم الجمعة أنه سيتم  خفض مدة الخدمة بعد انقضاء السنوات الثماني إلى 32 شهرا، واحتمال خفض آخر إلى 28 شهرا لوحدات الدعم وفقا لتقييمات الوضع الأمني.

المصدر : الجزيرة + وكالات