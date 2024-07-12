إسرائيل تمهد لتمديد الخدمة الإلزامية العسكرية 36 شهرا

وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على تمديد الخدمة الإلزامية للجنود الرجال في جيش الاحتلال إلى 36 شهرا، بدلا من 32 شهرا حاليا، للسنوات الثماني المقبلة، وسيطرح الإجراء للتصويت في اجتماع لمجلس الوزراء بكامل هيئته بعد غد الأحد.

وقال القادة العسكريون الإسرائيليون إنهم بحاجة إلى تعزيز القوة البشرية حتى يتمكنوا من مواصلة الحرب على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة والمواجهات مع حزب الله اللبناني.

وتأتي هذه الخطوات بعدما ناشد وزير الدفاع يوآف غالانت الحكومة الموافقة على هذا الإجراء في خضم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي تحرك منفصل، تعتزم إسرائيل إرسال إشعارات تجنيد إلى الآلاف من طلاب المعاهد الدينية المتزمتة الذين كانوا معفيين من أداء الخدمة العسكرية منذ سنوات.

وتعليقا على ذلك، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن الحكومة الإسرائيلية مددت الخدمة الإلزامية "لكنها في الوقت نفسه ستمنح إعفاءً لعشرات الآلاف من اليهود المتشددين الذين يمكنهم الانضمام إلى صفوف المقاتلين".

وأوردت صحيفتا "تايمز أوف إسرائيل" و"يديعوت أحرونوت" الإسرائيليتين اليوم الجمعة أنه سيتم خفض مدة الخدمة بعد انقضاء السنوات الثماني إلى 32 شهرا، واحتمال خفض آخر إلى 28 شهرا لوحدات الدعم وفقا لتقييمات الوضع الأمني.