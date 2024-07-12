بايدن مصمم على الترشح للانتخابات ومستعد للخضوع لفحص طبي

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه مصمم على الترشح للانتخابات الرئاسية، وإنه مستعد للخضوع للفحص مجددا على يد طبيب أعصاب.

وأشار بايدن في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في واشنطن أن الطريقة المثلى للطمأنة من المخاوف من ترشحه هي أن ينجز عمله، مشددا على أنه قام "بعمل رائع كرئيس للبلاد، ويجب عليّ إنهاء العمل الذي بدأته".

وأضاف أنه هزم منافسه دونالد ترامب في الانتخابات الماضية وأنه الأكثر كفاءة للترشح ضده، وأنه سينتصر عليه مجددا في هذه الانتخابات.

وشدد على أنه "الشخص الأكثر أهلية لقيادة البلاد، والأكثر أهلية للفوز في الانتخابات"، وأن "مستقبل السياسة الأميركية متروك للشعب، وأن المسألة تتعلق بالأمن القومي".

وشدد على أن الولايات المتحدة لا يمكنها الانسحاب من دورها الريادي في العالم، وأنه "لا يمكنها الانسحاب من العالم بل يجب أن تقود العالم".

حرب أوكرانيا

وبخصوص الحرب الروسية على أوكرانيا، شدد بايدن على أنه لن يتخلى عن أوكرانيا، وأنه سيبقي حلف شمال الأطلسي "ناتو" قويا.

وقال بايدن لقد "جمعت تحالفا من 50 دولة في أوروبا وآسيا لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها"، مؤكدا أن "كييف لا تزال صامدة".

وقال إنه ليس على استعداد للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إلا إذا كان سيغير سلوكه".

وفيما يتعلق بالتحديات التي تقلق إدارته، قال بايدن إن "الصين وكوريا الشمالية وإيران وروسيا تشكل مصدر قلق لنا".

ووجه خطابه للصين بأنه يجب عليها أن تفهم أنها إذا عملت مع كوريا الشمالية لمساعدة روسيا فإنها لن تستفيد اقتصاديا.