بايدن: محادثات الدوحة صعبة ومعقدة لكن هناك فرصة لإنهاء حرب غزة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه مصمم على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن هناك فرصة "حاليا لإنهاء هذه الحرب".

وأشار بايدن في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في واشنطن إلى أنه أرسل فريقه إلى المنطقة لسد الفجوات فيما يتعلق بمفاوضات وقف الحرب في قطاع غزة.

وأضاف أن القضايا التي يتم التفاوض بشأنها في الدوحة من أجل وقف إطلاق النار في غزة "صعبة ومعقدة".

وقال "نعمل منذ 3 أشهر على ضمان وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن لديارهم"، مؤكدا أنه "يجب علينا مواصلة التحرك من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وبخصوص المساعدات الإنسانية، أوضح بايدن أنه تحدث مع كل القادة العرب تقريبا من أجل زيادتها وإيصالها للسكان في قطاع غزة.

وعن شكل الحكم في غزة بعد الحرب، أكد الرئيس الأميركي أنه يجب ألا يكون فيه احتلال للقطاع، وتابع "قلت لحكومة إسرائيل ولرئيسها بنيامين نتنياهو خلال زيارتي لإسرائيل إنه لا حاجة لاحتلال أي مكان".