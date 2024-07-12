انفجارات قرب المخا والحوثيون يستهدفون 166 سفينة مرتبطة بإسرائيل

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، فجر اليوم الجمعة، أن سفينة تجارية أبلغت عن وقوع انفجارين على بعد نحو 21 ميلا بحريا غرب المخا في اليمن.

وذكرت السفينة أن صاروخا سقط في الماء بينما انفجر آخر في الهواء، مشيرة إلى أن الانفجارين حدثا على بعد نصف ميل بحري من السفينة.

وفي مذكرة من أمبري، أوضحت الشركة أن السفينة لم تُفعّل نظام تحديد الهوية الآلي الخاص بها في ذلك الوقت.

وتعمل أمبري على التحقق من مدى ارتباط السفينة بالجهات التي يقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بها.

استهداف 166 سفينة

ومن جهته، أعلن زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، أمس الخميس، عن استهداف 166 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي خطاب متلفز مساء أمس الخميس، أشار الحوثي إلى أن العمليات البحرية الداعمة لغزة في اليمن مستمرة، حيث تم تنفيذ عدة عمليات هذا الأسبوع باستخدام 10 صواريخ باليستية مجنحة وطائرات مسيّرة.

وأضاف أن حركة السفن المرتبطة بالأميركيين والبريطانيين قد تراجعت في الأشهر الأخيرة، في حين تكاد حركة السفن الإسرائيلية تنعدم تماما.

كما أكد القيادي الحوثي أنه لا يوجد أي تأثير على قدرة وفاعلية عملياتهم، وأن العدو في حالة فشل واضح.

وأضاف أن "العدو الإسرائيلي يتحدث بدهشة وخوف بسبب القدرات العسكرية الضخمة والفتاكة التي يمتلكها الحوثيون، والتي فاقت كل التقنيات التي يمتلكها الأعداء" وفق قوله.

وتابع الحوثي أن الأميركيين اعتبروا استهداف إحدى سفنهم في أقصى شرق بحر العرب توسعا مقلقا لمنطقة التهديد.

وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط، مستهدفين السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها.

لكن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر كممر مهم للتجارة الدولية، وشرعتا في يناير/كانون الثاني 2024 بتنفيذ هجمات على مواقع الحوثيين.