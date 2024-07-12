اقتحامات واعتقالات بالضفة والاحتلال يمنع مصلين من الوصول للأقصى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة ونفذت اعتقالات، كما نشرت حواجز في القدس المحتلة ومنعت فلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وبدأت الاقتحامات الإسرائيلية فجرا من مدينة طولكرم بشمال الضفة، وشملت في الساعات اللاحقة عدة بلدات وقرى بمحافظات عديدة.

ونقلت فضائية الأقصى عن مصادر فلسطينية أن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية ومحيط جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس بشمالي الضفة.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة شمالي طولكرم، واعتقلت شابين بعد اقتحام منزلهما.

📸 متابعة صفا| الاحتلال يحتجز عشرات العمال داخل الجدار في بلدة ام دار جنوب غرب جنين pic.twitter.com/dc1YO16Trn — وكالة صفا (@SafaPs) July 12, 2024

وفي شمالي الضفة أيضا، أفادت مصادر فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية احتجزت عشرات العمال لدى محاولتهم العبور فوق الجدار العازل في بلدة أم دار جنوب غرب جنين.

وكان فلسطينيون شيعوا مساء أمس الخميس جثمان الشهيد الشاب علي حسن ربايعة من بلدة المَيثَلون جنوب جنين، وأصيب ربايعة برصاص جنود الاحتلال خلال مواجهات بالبلدة.

ووسط الضفة، استهدفت الاقتحامات الإسرائيلية اليوم الجمعة بلدة دير دبوان شرق رام الله.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل بجنوبي الضفة الغربية، واعتقلت شقيقين بعد مداهمة منزلهما.

وفي الخليل أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا، ودهمت أحد المنازل بالمدينة، وقد اندلعت مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية خلال الاقتحام، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت قبل أن ينسحبوا من المدينة.

وفي منطقة بيت لحم، أغلق جيش الاحتلال اليوم الجمعة المدخل الشرقي لقرية حوسان، بحسب الوكالة. كما شملت الاقتحامات مساء أمس الخميس بلدة الرام شمال القدس المحتلة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

ومنذ بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، حيث استشهد مئات الفلسطينيين بنيران جنودها، واعتقل آلاف آخرون.

تغطية صحفية: سلطات الاحتلال تجبر المقدسي صادق ادكيدك على هدم منزله في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة عقب عشر سنوات من بنائه pic.twitter.com/pTWn7jm3ks — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 12, 2024

هدم منزل

وفي السياق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال أجبرت اليوم الجمعة المواطن الفلسطيني وليد صادق ادكيدك على هدم منزله في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

ويقع المنزل في حي المروحة ببيت حنينا وتبلغ مساحته 100 متر مربع.

ودأبت سلطات الاحتلال على إجبار المواطنين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم بأنفسهم بحجة أنها بنيت دون ترخيص.

شرطة الاحتلال ترجع الشبان عند باب الأسباط وتمنعهم من دخول الأقصى لأداء صلاة الجمعة pic.twitter.com/R3rzJAMGms — القسطل الإخباري (@AlQastalps) July 12, 2024

حواجز وتضييقات

على صعيد آخر، قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت شبانا من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

وأضافت المصادر أن عناصر الشرطة أجبروا مصلين على العودة بعد أن حاولوا الدخول للمسجد عبر باب الأسباط.

كما أشارت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية نصبت حواجز حديدية عند باب الأسباط تزامنا مع توافد المصلين.

وعلى الرغم من التضييق على الفلسطينيين، فإن 35 ألفا صلوا الجمعة في المسجد الأقصى، بحسب المصادر الفلسطينية.