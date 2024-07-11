لأول مرة في العالم.. كوريا الجنوبية تعتزم إنتاج سلاح ليزر مضاد للمسيرات

من المقرر أن تبدأ كوريا الجنوبية هذا العام في إنتاج ونشر أسلحة ليزر مصممة لإسقاط الطائرات المسيرة، حسبما أعلنت وكالة شراء الأسلحة الحكومية اليوم الخميس.

وذكرت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي أن البلاد ستصبح أول دولة في العالم تنشر وتشغل مثل هذه الأسلحة في الجيش، وذلك في إطار جهودها للحصول على أنظمة أسلحة حربية متقدمة.

وسلاح الليزر قادر على الدفاع ضد المركبات الجوية المسيرة والمروحيات متعددة المحركات على مسافة قصيرة عن طريق إطلاق أشعة الليزر الناتجة عن الألياف البصرية على الأهداف، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب عن إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي.

وفي الشهر الماضي، وقعت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي صفقة بقيمة حوالي 100 مليار وون (72 مليون دولار) مع شركة الدفاع الكورية الجنوبية "هانوها أيروسبيس" لإنتاج نظام الأسلحة، بحسب يونهاب.

وقالت الإدارة المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية إن بلادنا ستصبح أول دولة في العالم تنشر وتشغل أسلحة الليزر، كما سيتم تعزيز قدرات جيشنا على التعامل مع استفزاز المسيرات الكورية الشمالية"، لافتة إلى أن هذه الأسلحة ستغير قواعد اللعبة في ساحة المعركة بالمستقبل.

وأوضحت أن أسلحة الليزر تسقط المسيرات خلال تحليقها عن طريق حرق المحركات أو المعدات الكهربائية الأخرى في المسيرات بأشعة ضوئية لمدة 10 إلى 20 ثانية.

وتطلق كوريا الجنوبية على برنامج الليزر الخاص بها اسم "مشروع حرب النجوم".

وعبرت 5 مسيرات كورية شمالية إلى جارتها الجنوبية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي مما دفع سول إلى إطلاق طائرات مقاتلة وطائرات مروحية هجومية لمحاولة إسقاطها، وذلك في أول حدث من نوعه منذ عام 2017.

وانتهى القتال في الحرب الكورية (1950-1953) بهدنة وليس بمعاهدة سلام، وبإقامة منطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.