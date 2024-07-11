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قائد فيلق القدس الإيراني يزور "جبهة المقاومة" ضد إسرائيل

This handout picture provided by the office of Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei on January 9, 2020 shows the newly-appointed commander of the Quds Force of the Islamic Revolutionary Guard Corps Esmail Qaani attending a mourning ceremony held by the supreme leader in Tehran for slain top general Qasem Soleimani. (Photo by LEADER OFFICE / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / LEADER.IR" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===
قآني أكد لقادة المقاومة دعم إيران لصمود أهالي غزة ومقاومتهم كسياسة دائمة (الفرنسية)
11/7/2024

أفادت تقارير صحفية الخميس، بأن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآني زار جبهة المقاومة والتقى كبار قادتها.

ونقلت مواقع إخبارية عن وكالة الأنباء الإيرانية، أن قآني أكد لقادة المقاومة دعم إيران لصمود أهالي قطاع غزة ومقاومتهم كسياسة دائمة.

ولم تتناول التقارير الإيرانية تفاصيل حول تاريخ ومكان اللقاء والشخصيات التي التقى بها قائد فيلق القدس.

وتزامن الإعلان عن هذه  الزيارة مع توجيه الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان رسالة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أكد له فيها أن طهران "مستمرة في دعمها الشامل للشعب الفلسطيني المظلوم حتى تحقيق جميع أهدافه واسترداد حقوقه وتحرير القدس".

وجاء في رسالة الرئيس الإيراني "إنني شخصيا واثق من أن النصر سيكون حليفا لفلسطين العزيزة، نصرا مؤزرا من عند الله، وذلك بفضل صمود شعب فلسطين التاريخي، وصمود غزة المظلومة القادرة المقتدرة، وبفضل وطولة مجاهدي المقاومة الفلسطينية".

وفي وقت سابق، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن "المقاومة تضاعفت في اليمن والعراق ولبنان وفلسطين، ومما يدعو للفخر والاعتزاز أن أبناء اليمن قطعوا الطريق أمام داعمي الكيان الصهيوني في البحر الأحمر".

واشار اللواء سلامي إلى أن "عزة وسعادة كافة المسلمين تمر بميادين الجهاد والشهادة" موضحا بأن "المستكبرين يحاولون دوما التخلص من الاسلام أينما كان، لأن الإسلام ينوّر عقول الشعوب ويهديها إلى طريق الحق والصواب والحرية والكرامة الإنسانية".

وشدد على أن "ميادين الجهاد تكون حيث: المسلمون في خطر" وأضاف "سنكون هناك لأن عملنا في الميدان يعتمد على جغرافيتنا الإيمانية والإقليمية".

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات