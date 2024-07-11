عمليات نوعية للمقاومة والاحتلال يكثف قصفه على وسط القطاع

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه الجوي والبري والبحري على مناطق ومخيمات وسط قطاع غزة، في حين أعلنت فصائل المقاومة عن عمليات نوعية كبدت قوات الاحتلال خسائر جديدة.

وقال مراسل الجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي كثف قصفه المدفعي على منطقة المغراقة وشمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في حين شنت طائرات حربية سلسلة غارات جديدة مكثفة على مناطق غربي مدينة غزة.

وأضاف أن مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم النصيرات، كما استهدفت غارة إسرائيلية منزلا في منطقة الزعفران في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه شواطئ مدينة الزهراء ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أفاد بأن غارة إسرائيلية استهدفت شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات عنيفة على حيي الرمال وتل الهوى غربي مدينة غزة.

وأوضح الشهود أنه سمع أصوات انفجارات ضخمة هزت مدينة غزة وسمعت أصداؤها في مناطق واسعة في القطاع.

إنها عمليات الشجاعية

في غضون ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن قوات لواء المظليين أنهت مهمتها القتالية التي امتدت لأسبوعين في حي الشجاعية بمدينة غزة.

وزعم جيش الاحتلال في تغريدة على منصة "إكس" أن قوات اللواء دمرت 8 أنفاق وقتلت العشرات ممن وصفهم بالمخربين، كما ضبط كميات كبيرة من السلاح والذخيرة، موضحا أن اللواء سيواصل عملياته القتالية في مناطق أخرى من قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال قد وسعت هجومها في الشجاعية، وشاركت فيه وحدات إسرائيلية خاصة.

عمليات للقسام والسرايا

وفي المقابل، تصاعدت حدة المعارك والاشتباكات بين جيش الاحتلال ومقاتلي المقاومة في محاور عدة في القطاع، كان أبرزها في رفح وحيي الشجاعية وتل الهوى في مدينة غزة.

وقد حصلت الجزيرة على مشاهد لمعاركَ ضارية، وتظهر الصور اشتباك مقاتلي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مع جنودِ وآليات جيش الاحتلال المتوغلين في حي تل الهوى.

وبثت كتائب القسام مشاهد من قنص جندي إسرائيلي في منطقة الصناعة بحي تل الهوى في مدينة غزة.

كما أعلنت كتائب القسام عن قتل وجرح أفراد قوة إسرائيلية راجلة في كمين محكم فجرت خلاله عبوتين مضادتين للأفراد قرب مسجد الأمين محمد في حي تل الهوى وأضافت القسام أن مقاتليها رصدوا هبوط عدد من المروحيات لإجلاء قتلى وجرحى الكمين.

كما قالت القسام إن مقاتليها استهدفوا 3 دبابات "ميركافا" بعبوتي "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" في محيط منطقة الصناعة.

وفي معارك رفح جنوبي القطاع قالت القسام إنها قتلت وجرحت أفراد قوة هندسية إسرائيلية بتفجير عبوة مضادة للأفراد قرب مسجد أبو بكر الصديق في حي البرازيل شرقي مدينة رفح.

كما بثت القسام صورا من غارة لمقاتليها على مقر قيادة عمليات الجيش الإسرائيلي المتحصنة في محيط منطقة تل زعرب جنوب شرق حي تل السلطان بمدينة رفح يوم الجمعة الماضية.

بدورها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد أن مقاتليها فجروا 3 آليات عسكرية إسرائيلية بعبوات أرضية مزروعة مسبقا خلال معارك حي تل الهوى، كما قصفوا بقذائف الهاون حشود الجيش الإسرائيلي المتوغلة وحققوا إصابات مباشرة في صفوفها.

كما أعلنت سرايا القدس قصفها بقذائف الهاون جنود وآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلين في محيط "مول مترو" في شارع الشهداء ومنطقة الصناعة غرب مدينة غزة.

وفي معارك حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، أعلنت سرايا القدس قتلها وجرحها أفراد قوة إسرائيلية خاصة بعد الاشتباك معهم داخل أحد المنازل، وقالت إن مقاتليها فجروا عبوات بآليات إسرائيلية واشتبكوا من النقطة صفر مع جنود العدو في مناطق التوغل.

إجلاء جرحى الاحتلال

وأفاد مراسل الجزيرة أن مروحيات إسرائيليةً هبطت في منطقة جنوب غربي مدينة غزة فيما يُعتقد أنها عمليةٌ لإجلاء مصابين من قوات الاحتلال.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن نحو 5 مروحيات هبطت في المستشفيات الإسرائيلية تقل مصابين، فيما دعته حدثا أمنيا غير معتاد في غزة. كما أفاد مراسل الجزيرة بهبوط مروحيات إسرائيلية داخل محور نتساريم، بعد دوي انفجارات وإطلاق ِنار كثيف وسط القطاع.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي مقتلَ رقيب من الكوماندوز في وحدة ماجلان في معارك وسط قطاع غزة، كما أعلن أن اثنين من جنوده من لواء الإسكندروني أصيبا بجروح خطيرة خلال معركة دارت وسط قطاع غزة.