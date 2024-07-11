صور فضائية تكشف تسارع النسف والتجريف بمحور نتساريم

كشفت صور أقمار صناعية ملتقطة في الفترة بين 10 يونيو/حزيران و6 يوليو/تموز توسعات مستمرة في محور نتساريم الذي أقامه جيش الاحتلال الإسرائيلي ليفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

وتمثلت هذه التوسعات في تنفيذ المزيد من أعمال نسف المباني والمنشآت وتجريف الأراضي الزراعية شمال وجنوب المحور.

وتكشف الصور تركز النسبة الكبرى من الهدم والتجريف في منطقة المغراقة جنوب المحور، حيث شرع الجيش في نسف وتجريف ما تبقى من أبراج مدينة "دار مصر 1" السكنية.

كما أظهرت الصور بناء جيش الاحتلال نقطة تمركز جديدة شرق المحور عند منطقة جحر الديك، وتضم النقطة عددا من المركبات والمنشآت العسكرية.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.