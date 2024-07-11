شولتس: إعادة نشر صواريخ أميركا بعيدة المدى جزء من الردع

رحّب المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس بقرار الولايات المتحدة نشر صواريخ بعيدة المدى بشكل منتظم في بلاده، بعد إعلان البيت الأبيض عزم واشنطن نشر أسلحة جديدة في ألمانيا اعتبارا من العام 2026.

ويمثل قرار الولايات المتحدة عودة صواريخ كروز الأميركية إلى ألمانيا بعد غياب 20 عاما، في خطوة أثارت انتقادات حتى بين أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي إليه شولتس.

ودفاعا عن القرار، قال شولتس للصحفيين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن "هذا جزء من الردع ويضمن السلام، إنّه قرار ضروري ومهم اتُخذ في الوقت المناسب"، في حين ترى تقارير تلك الخطوة لزيادة الردع ضد روسيا التي تخوض حربها المستمرة في أوكرانيا.

والأربعاء، أعلن البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة ستنشر أسلحة جديدة في ألمانيا اعتبارا من 2026، مشيرا إلى أن واشنطن تتطلع إلى تمركزها بشكل دائم في ألمانيا، وسيكون للصواريخ "مدى أطول بكثير" من الأنظمة الأميركية الحالية في أوروبا.

وتابع في بيان مشترك مع الحكومة الألمانية، أن "هذه القدرات المتقدمة ستظهر التزام الولايات المتحدة تجاه حلف الناتو ومساهماتها في الردع الأوروبي المتكامل"، في حين قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس -في حديث إذاعي- إن قرار النشر يسد "فجوة خطيرة جدا" في قدرات البلاد.

ولا يملك الجيش الألماني صواريخ طويلة المدى تطلق من البر، بل فقط صواريخ كروز يمكن إطلاقها من الطائرات، غير أن هذا الإعلان أثار غضبا في ألمانيا، إذ يعيد نشر الصواريخ الأميركية ذكريات الحرب الباردة التي توصف بالمؤلمة.

وقال رالف ستيغنر، عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي إليه شولتس لمجموعة فونكه الإعلامية، إن القرار في شأن الصواريخ قد يشير إلى بداية "سباق تسلح" جديد، محذرا من أن "هذا لن يجعل العالم أكثر أمانا، بل على العكس، ندخل في دوامة يصبح فيها العالم خطيرا".

وقالت سارة فاغنكنخت، وهي يسارية بارزة في ألمانيا، لأسبوعية شبيغل إن نشر الصواريخ الأميركية "يزيد من خطر أن تصبح ألمانيا نفسها مسرحا للحرب".

وأدى نشر صواريخ بيرشينغ الباليستية الأميركية في ألمانيا الغربية في ثمانينيات القرن الماضي خلال الحرب الباردة إلى تظاهرات كبيرة، غير أن الولايات المتحدة خفضت بعدها أعداد الصواريخ في أوروبا مع تراجع "التهديد الروسي".

وفي حين ترى تقارير مسارعة دول حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة إلى تعزيز دفاعاتها في القارة في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، رد الكرملين الخميس قائلا إنه يخطط "لإجراءات رد" لاحتواء التهديد الخطير الذي يشكله الحلف.

وتشمل الأسلحة التي ستنشرها الولايات المتحدة في ألمانيا صواريخ "إس إم-6" وصواريخ أرض جو بعيدة المدى ومتعدّدة الاستخدام وصواريخ توماهوك، إضافة إلى صواريخ فرط صوتية لا تزال قيد التطوير، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.