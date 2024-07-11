زيلينكسي للغرب: امنحونا إذنا لضرب العمق الروسي بأسلحتكم

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) برفع "كل القيود" على الضربات التي توجهها بلاده إلى الأراضي الروسية بأسلحة غربية.

وعلى هامش قمة الناتو في واشنطن، قال زيلينسكي "إذا أردنا أن نفوز، إذا أردنا أن ننتصر، إذا أردنا إنقاذ بلادنا والدفاع عنها، علينا أن نرفع كل القيود".

وتفرض دول عدة في حلف الأطلسي قيودا على استخدام أسلحة ترسلها إلى أوكرانيا.

وتحظر بعض هذه الدول، مثل إيطاليا، أيّ استخدام لأسحتها على الأراضي الروسية. وتحصر دول أخرى، مثل الولايات المتحدة، استخدام أسلحتها في ضربات على أهداف عسكرية مشروعة، ضمن عمق محدود داخل أراضي روسيا.

وتواظب كييف على المطالبة بأن يجاز لها استخدام صواريخ غربية بعيدة المدى لقصف أهداف في العمق الروسي.

من جهته، ذكر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بأنّ من حقّ أوكرانيا الدفاع عن نفسها، بما في ذلك عبر ضرب أهداف عسكرية داخل الأراضي الروسية، وخصوصا إذا كان خط الجبهة قريبا جدا من الحدود، الأمر الذي ينطبق على منطقة خاركيف حيث شنّت موسكو هجوما في مايو/أيار الماضي.

وفي هذا السياق أبدى زيلينسكي ثقته في أنّ بلاده ستنضمّ يوما ما إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال "سنقوم وسنواصل القيام بكل ما في وسعنا ليأتي اليوم الذي تدعى فيه أوكرانيا وتصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي، وأنا واثق بأننا سنصل إلى هذا اليوم".

وأقرّت دول الحلف الأربعاء في بيان مشترك بأنّ أوكرانيا تسلك "طريقا لا عودة عنه" نحو انضمامها إلى الناتو.