خبير عسكري: توسيع الاحتلال عملياته بتل الهوى يعكس نجاعة أداء المقاومة

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد حاتم كريم الفلاحي إن حديث الاحتلال عن توسيع عملياته في تل الهوى بمدينة غزة شمالي القطاع يعكس ضراوة المعارك رغم إعلان الاحتلال سابقا عن نجاح عمليته والقضاء على المقاومة في تلك المنطقة، كما يكشف نجاعة أداء المقاومة وقدرتها على استنزاف قوات الاحتلال.

وفي تحليل للمشهد العسكري بقطاع غزة، أوضح الفلاحي أن جيش الاحتلال يتحدث عن توسيع العملية العسكرية باتجاه تل الهوى وصولا إلى الصبرة، وذلك يشير إلى طبيعة الموقف التعبوي على الرغم من ادعاءات الاحتلال بأن المنطقة أصبحت خالية منذ العملية الأولى.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تحدثت في الأيام الماضية عن وقوع 4 أحداث أمنية "صعبة" تعرّض لها جيش الاحتلال في منطقة تل الهوى، بينما أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تنفيذها عددا من الكمائن والعمليات النوعية التي قتلت وأصابت جنودا إسرائيليين.

وأوضح الفلاحي أن العمليات العسكرية في تل الهوى كانت كبيرة وأدت إلى خسائر واضحة في صفوف جيش الاحتلال، وهو ما أظهر فاعلية توظيف الأرض والوسائل والأدوات من قبل المقاومة، لافتا إلى أن فيديوهات المقاومة توثق ذلك بوضوح.

معارك الشجاعية

وفي سياق حديثه عن انسحاب الاحتلال من حي الشجاعية بمدينة غزة، لفت الفلاحي إلى أن العملية العسكرية التي استمرت أسبوعين فيها كانت مرتبطة بالمرحلة الثالثة من العمليات، والتي كان يُفترض أن تكون أقل كثافة، ومع ذلك تبين أن المعارك هناك كانت ضارية.

وأشار إلى أن الاحتلال حرص على أن يترك دمارا واسعا بالمدينة، في دلالة على أن هذا التدمير كان أحد الأهداف العسكرية لتلك العملية، مضيفا أن هذا التدمير يأتي في سياق متكامل من التدمير المنهجي لكل مظاهر الحياة في قطاع غزة، ومن ذلك تدمير المستشفيات والبنى التحتية وانقطاع الكهرباء والماء.

ويرى الفلاحي أن هذه العمليات تندرج ضمن منهجية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع، وسعي الاحتلال لجعل غزة منطقة غير قابلة للسكن لدفع أهلها إلى مغادرتها، وهو ما يعكس عملية تهجير قسرية باستخدام قوة التدمير المنهجية.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ279، وقد أعلن الدفاع المدني أن حي الشجاعية منطقة منكوبة ولم يعد صالحا للسكن، وأن الاحتلال دمر 85% من منازل الحي وبناه التحتية.