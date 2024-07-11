حزب الله يقصف مواقع تجسسية إسرائيلية وهاليفي يتوعده باغتيالات جديدة

قصف حزب الله اللبناني الخميس تجهيزات تجسسية ومواقع عسكرية إسرائيلية، فيما توعد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي بالتصعيد ضد الحزب واغتيال المزيد من كوادره.

وقال حزب الله في بيان إن مقاتليه قصفوا تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة.

وأعلن الحزب أنه استهدف التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع حدب يارين الإسرائيلي، وحقق فيه إصابة مباشرة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته الجوية اعترضت مسيرات في جنوب لبنان قبل أن تتجاوز الحدود نحو الجانب الإسرائيلي.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة الجبين جنوبي لبنان.

مزيد من التصعيد

وفي ذات السياق، قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إنه يجب زيادة الوضع صعوبة بالنسبة لما وصفه بالعدو في الجانب الآخر، بهدف تفكيك قوته ورفع احتمالات التوصل إلى شروط جيدة لإعادة الأسرى المحتجزين في غزة.

جاء ذلك خلال جولة مشاورات أمنية أجراها هاليفي أمس مع قائد المنطقة الشمالية وعدد من الضباط عند الحدود مع لبنان.

وقال هاليفي "عندما يكون عدوك في وضع صعب، لا تدعه يستريح. صعّب عليه الأمر أكثر. وهذا ما نفعله كي نزيد من تفكيك قدراته، وأيضًا كي نزيد من احتمالات الوصول إلى شروط جيدة لإعادة الأسرى، وهذا أمر بالغ الأهمية".

وشدد على أن الاغتيالات مهمة جدًّا وأنها صعبة جدًّا بالنسبة إليهم.

وأضاف "أعتقد أن القيادة العسكرية والفرق والمنظومة بأكملها مع سلاح الجو والمخابرات يقومون بعمل جيد في تحديد الأهداف ومهاجمتها.