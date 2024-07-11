تايوان ترصد 66 طائرة عسكرية صينية بمحيطها ومدمرة يابانية قربها

أعلنت وزارة الدفاع في تايوان -اليوم الخميس- أنها رصدت حول الجزيرة خلال الساعات الـ24 الماضية 66 طائرة عسكرية صينية، في رقم قياسي لهذا العام.

وقالت الوزارة في بيان إن 56 من هذه الطائرات العسكرية الصينية اجتازت الخط الوسطي -البالغ عرضه 180 كيلومترا- والذي يفصل مضيق تايوان إلى شطرين بين الجزيرة والصين القارية.

وهذا أكبر عدد من الطائرات العسكرية الصينية التي ترصدها السلطات التايوانية حول الجزيرة في يوم واحد منذ مطلع العام.

ويعود آخر رقم قياسي بهذا المجال إلى مايو/أيار حين رصدت تايوان قرب مياهها وأجوائها 62 طائرة عسكرية و27 سفينة حربية.

وتطالب الصين بتايوان وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها، مؤكدة أنها لن تتردد في استخدام القوة لاستعادتها.

وكثفت بكين في الآونة الأخيرة ضغوطها على تايبيه السنوات الماضية، وأجرت مناورات عسكرية حول الجزيرة في مايو/أيار بعد تنصيب لاي تشينغ-تي الذي تعتبره بكين "انفصاليا خطرا".

مدمرة يابانية

وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام يابانية -في ساعة متأخرة أمس- أن مدمرة تابعة للبحرية اليابانية دخلت بشكل نادر المياه الإقليمية الصينية بالقرب من تايوان في وقت سابق من هذا الشهر دون إخطار بكين، مما أثار "مخاوف جدية" لديها.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن مصادر دبلوماسية أن المدمرة سوزوتسوكي التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية أبحرت إلى المياه الصينية قبالة تشجيانغ في الرابع من يوليو/تموز حيث أعلنت الصين أنها ستجري تدريبات بحرية.

كما نقلت محطة "إن تي في" عن مصادر بوزارة الدفاع اليابانية أن سوزوتسوكي دخلت المياه دون إخطار الصين، وكانت مهمتها مراقبة التدريبات الصاروخية الصينية في بحر شرق الصين إلى الشمال من تايوان.

وأبحرت هذه المدمرة على بعد 22 كيلومترا من ساحل تشجيانغ لمدة 20 دقيقة تقريبا على الرغم من تحذيرات السفن الصينية.