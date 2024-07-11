الناتو ينشئ بالأردن أول مكتب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) الخميس، أنه سيفتتح أول مكتب اتصال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العاصمة الأردنية عمان.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، إن "الأردن يعتبر شريكا طويل الأمد وذا قيمة عالية بالنسبة لحلف الناتو"، لافتا إلى أن مكتب ارتباط الحلف في عمان سيرفع الشراكة الثنائية إلى مستوى جديد.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن الحلف يعمل بشكل أوثق مع شركائه في المنطقة، بما في ذلك الأردن، وأن لدى الحلف شركاء مثل العراق، وتونس، وموريتانيا، ودول جوار البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب دول الخليج العربي.

وأوضح الناتو في بيان، أن القرار تم اتخاذه في قمة الحلف التي عقدت في العاصمة الأميركية واشنطن، وأنه يأتي كجزء من خطة عمل الناتو لتعزيز المشاركة والتعاون مع الشركاء.

وأضاف البيان أن القرار يمثل علامة فارقة مهمة في الشراكة الإستراتيجية العميقة بين الناتو والأردن.

وأشار إلى أن مكتب الاتصال في عمان هو تطور طبيعي للعلاقات الطويلة الأمد والمتطورة مع الأردن.

وذكر البيان أن القرار يؤكد دور الأردن المهم كعامل استقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي ودوره الرائد في مكافحة التهديدات العابرة للحدود بما في ذلك "الإرهاب والتطرف".