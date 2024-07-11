الرئيس الجزائري يعلن ترشحه لولاية ثانية

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المتوقع إجراؤها في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال تبون إنه "نزولا عند رغبة كثير من الأحزاب والمنظمات والشباب، أعلن ترشحي لعهدة ثانية مثلما يسمح الدستور".

وكان الرئيس الجزائري، الذي انتخب في ديسمبر/كانون الأول 2019 لولاية مدتها 5 سنوات، أعلن في مارس/آذار الماضي عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل، أي قبل 3 أشهر من موعدها، مؤكدا أن القرار- جاء "لأسباب تقنية محضة"، رافضا حينها التصريح إن كان سيترشح لولاية ثانية.

وأضاف، "المنطق الأساسي لهذا التغيير هو أن شهر ديسمبر/كانون الأول ليس التاريخ الحقيقي للانتخابات؛ نعرف أنه بعد استقالة الرئيس المرحوم عبد العزيز بوتفليقة تولى الرئاسة رئيس مجلس الأمة وتم تحديد موعد للانتخابات، لكن للأسف لم تحدث".

وأشار تبون إلى تأجيل الانتخابات من أبريل/نيسان 2019 إلى ديسمبر/كانون الأول 2019 خلال الحراك الشعبي الذي دفع الرئيس السابق إلى الاستقالة.

والأحد الماضي، نقلت وكالات وإعلامٌ محلي أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، أعلنت سحب 34 مرشحا للانتخابات الرئاسية استمارات جمع التوقيعات اللازمة لخوض الانتخابات المقبلة.

وأكدت سلطة الانتخابات، في بيان لها، تواصل سحب الاستمارات حتى 18 يوليو/تموز الجاري، على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين في 27 من الشهر نفسه.

ويلزم القانون الخاص بنظام الانتخابات في الجزائر المرشحين للانتخابات الرئاسية، بتقديم 50 ألف توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية. ويجب أن تجمع في 29 ولاية على الأقل، ولا يقل عدد التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 1200 توقيع، أو جمع 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في المجالس الشعبية البلدية أو البرلمانية.