"أوشن فايكنغ" تنقذ 360 مهاجرا في البحر المتوسط خلال يومين

قالت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" إن سفينتها "أوشن فايكنغ" أنقذت نحو 360 مهاجرا غير نظامي في البحر الأبيض المتوسط يومي الثلاثاء والأربعاء أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وترتفع محاولات الهجرة غير النظامية عن طريق البحر إلى أوروبا خلال فصل الصيف بسبب تحسن الظروف الملاحية، ولكن يبقى طريق الهجرة عبر البحر المتوسط -خاصة الجزء الأوسط منه- من أخطر الطرق في العالم.

وأوضحت المنظمة في بيان أن "أوشن فايكنغ" نفذت 6 عمليات إنقاذ في المياه بين السواحل التونسية والليبية والإيطالية، حيث أنقذت الثلاثاء 120 شخصا، بينهم 53 مهاجرا أبحروا من صفاقس التونسية وتم إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وأنقذت السفينة أيضا 98 شخصا كانوا على متن قارب خشبي، بينهم 6 نساء و3 أطفال، و43 شخصا آخرين كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط على متن قارب خشبي صغير.

وفي مهمتها الأخيرة، أنقذت السفينة حوالي 50 مهاجرا كانوا على متن قارب مصنوع من الألياف الزجاجية، وتم نقلهم لاحقا إلى سفينة خفر السواحل الإيطاليين.

ومنذ عام 2016، أنقذت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" أكثر من 40 ألف شخص في البحر المتوسط.

وعام 2023، قضى أو فُقد نحو 3155 مهاجرا بعد محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة.

ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، قضى أو فُقد 880 مهاجراً.

وأشارت أرقام الداخلية في إيطاليا إلى انخفاض عدد الوافدين عن طريق البحر منذ بداية العام، حيث وصل 27 ألفا و744 شخصا هذا البلد بين الأول من يناير/كانون الثاني و10 يوليو/تموز، مقارنة بـ72 ألفا و36 مهاجرا خلال الفترة نفسها من عام 2023.