نصر الله: نتنياهو يأخذ إسرائيل للخراب إذا أصر على مواصلة المعركة

جدد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله التأكيد، في كلمة جديدة بثت اليوم الأربعاء، أن وقف الحرب بغزة هو السبيل الوحيد لوقفها في الجبهة الشمالية، وأكد أن ما تقبل به حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "سنقبل به جميعا".

وفي ما يلي أبرز ما جاء في كلمته: