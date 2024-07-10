"مش طالعين".. رسائل تحدٍّ وصمود بمدينة غزة في وجه الاحتلال

"مش طالعين" حملة أطلقها أهالي مدينة غزة على منصات التواصل ردا على طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، من سكان مدينة غزة النزوح إلى مناطق أخرى في الوسط.

وكانت أول وأبرز رسالة رد بها أهالي مدينة غزة على منشورات الاحتلال بالقول إنهم "أصحاب الأرض والحق، وإنهم باقون في منازلهم إيمانا منهم بحقهم الطبيعي، وهو البقاء على أرضهم".

عندما يدعو جيش الكيان الطارئ سكان غزة بإخلائها بحثا عن انتصار لن يكون، يحفظ به ماء وجهه الذي مرّغته المقاومة قبل تسعة أشهر.. يعتقد أن الناس سيحملون أمتعتهم ويرحلون!

لكن الرد جاء سريعا "مش طالعين"..

الفرق أن شعب الكيان، مع أول قذيفة أو صاروخ يطلق الريح لساقيه.. نحو عواصم العالم! pic.twitter.com/M71muQaLaT — azzedine mihoubi عزالدين ميهوبي (@azzedinemihoub3) July 10, 2024

وأكد آخرون على أن السياسة التي يتبعها الاحتلال "دائما ما تنتهي بالفشل بفضل قوة وصلابة الغزي العنيد المتسلح بحقه في الوجود، وهذا الأمر سيعطي المقاومة وأهلها دافعا للاستمرار بالبقاء، وتلقين الاحتلال دروسا قاسية عن ما ارتكبه من جرائم على مدار الأشهر التسعة الماضية بحق أهالي غزة".

صامدون ولن نترك مدينة غزة والشمال وحده.#مش_طالعين 🇵🇸✌️ — hossamamriti 𓂆 حسام العمريطي (@hossamamriti) July 10, 2024

وكتب الصحفي أنس الشريف تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، علّق فيها على المنشورات الإسرائيلية قائلا "نحن، أبناء غزة والشمال، متجذرون في أرضنا كأشجار الزيتون، لن تقتلعنا رياح التهجير والتدمير، سنبقى هنا، صامدين، ثابتين ولن نرحل. وهينا قاعدون".

بعد حملة وحشية من التجويع والتدمير والقتل، يحاول جيش الاحتلال إجبار سكان مدينة غزة والشمال على النزوح جنوبًا، مدعياً توفير "ممرات آمنة" دون تفتيش.

نحن، أبناء غزة والشمال، متجذرون في أرضنا كأشجار الزيتون، لن تقتلعنا رياح التهجير والتدمير، سنبقى هنا، صامدين، ثابتين ولن نرحل.

وهينا… pic.twitter.com/rUmx1uHoxI — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) July 10, 2024

أما الرسالة الثانية التي رد بها أهالي الشمال على طلب الاحتلال الإسرائيلي بالخروج من مناطقهم والتوجه إلى الممرات الآمنة هي أن لا مكان في غزة آمن، وأن الاحتلال لا يفي أبدا بوعوده، وأنه يتناسى أو لا يتذكر مجزرة أمس الثلاثاء في خان يونس، التي سبقتها مجزرة النصيرات ومجزرة رفح، والكثير من المجازر التي لا تُعد ولا تحصى.

● سنكون صمام الأمام للمقاومة ولن نثقلها بالنزوح جنوبًا، نحن سيف المقاومة التي تقطع به دابر الاحتلال ومرتزقته… #مش_طالعين #فكوا_عنا — علي سمير المدهون ‏‎𓂆 🇵🇸 (@ali_sameer94) July 10, 2024

وأشار آخرون إلى أن الإبادة والقصف والمجازر التي ترتكبها إسرائيل في شمال وجنوب غزة هي عملة واحدة لوجه إجرامي واحد لدولة الاحتلال.

*توضيح عاجل* المنشورات التي ألقاها الاحتلال هي فقط لتوضيح ممرات الإخلاء وإلقاءها يُظهر فشل سياسة التهجير

ندعوا لعدم التعاطي مع دعوات الإحتلال المخادعة — عبد القادر صباح (@AbdSabbah91) July 10, 2024

وقال بعض أهالي غزة إن "ادعاء الاحتلال حول وجود مناطق وممرات آمنة كذبة وخدعة، فالموت والمجاعة في كل مكان بقطاع غزة، والمنطقة الوسطى التي يدعو جيش العدو أهالي غزة إلى النزوح إليها، تتعرض منذ أيام إلى سلسلة مجازر بشعة، تُقصف فيها مراكز الإيواء وخيام النازحين، لا مكان آمن في القطاع، ولا يوجد طريق آمنة، هذا الجيش يقتلنا بدافع التسلية".

صبرنا على قلة الاكل والمي صبرنا على الموت والفقد صبرنا على النزوح المستمر صبرنا على الخوف والرعب صبرنا على امراضنا وتعبنا ولسا بنقول..#مش_طالعين https://t.co/Em6e0CvG5c — أسعد (@asaad_qwaider) July 10, 2024

وكتب المدون إبراهيم، أحد أهالي مدينة غزة، في تغريدة رد فيها على طلب الاحتلال بالمغادرة "يعني إلنا 9 أشهر قاعدين وصامدين وتحملنا جوع وعطش وتلوث وخوف وموت ونزوح أكثر من عشر مرات وكل المصائب إلي عشنا فيها وما طلعنا بدكم اليوم نطلع بدكم نسيب بلدنا وبيوتنا ونطلع. لا مش طالعين وهينا قاعدين بستشهد بداري وببلدي أشرف صامدين لأخر نفس بإذن الله".

يعني النا 9 اشهر قاعدين وصامدين وتحملنا جوع وعطش وتلوث وخوف وموت ونزوح اكثر من عشر مرات وكل المصايب الي عشنا فيها وما طلعنا بدكم اليوم نطلع بدكم نسيب بلدنا وبيوتنا ونطلع .

لا مش طالعين وهينا قاعدين بستشهد بداري وببلدي اشرف صامدين لاخر نفس باذن الله pic.twitter.com/tA6vxyqZiL — IBRAHEM 𓂆🇵🇸 (@IbDaher1) July 10, 2024

وعلّق آخر بقوله "بهذه الإرادة وهذا التصميم والثبات والصمود والتحدي سنهزم العدو المعتدي ونطرده من أرضنا".

وتداول ناشطون فيديو من شارع عمر المختار وهو خالٍ تماما من النازحين، بعد الدعوات الإسرائيلية، تأكيدا على رفض الأهالي النزوح والخروج من ديارهم وتمسكهم ببيوتهم ومدينتهم رغم كل الدمار الذي طالها بسبب العدوان الإسرائيلي.