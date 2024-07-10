انطلاق قمة الناتو بواشنطن وبايدن يعلن دعم أوكرانيا بأنظمة دفاعية جديدة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أضحى الآن أكثر قوة من أي وقت مضى مع اجتماع 32 دولة معا، معلنا تزويد أوكرانيا بنظام باتريوت أميركي جديد.

وأضاف في خطاب بمناسبة قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن -التي تتزامن مع الذكرى الـ75 لتأسيس الحلف- إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيزودون أوكرانيا بأنظمة دفاع تكتيكية في الأشهر المقبلة.

وأقيم الحفل في قاعة "أندرو دبليو ميلون" في واشنطن، حيث تم توقيع "معاهدة شمال الأطلسي" من قِبل 12 دولة في عام 1949.

وقال الرئيس الأميركي إن هذه "الهبة التاريخية" التي تتضمن نظام باتريوت أميركيا جديدا تندرج في إطار الجهود التي يبذلها حلف الأطلسي لحماية أوكرانيا من الهجمات الجوية الروسية، وفق تعبيره.

وسبق لألمانيا ورومانيا أن أعلنتا أنهما ستقدّمان لأوكرانيا منظومتيهما الدفاعيتين من طراز باتريوت، في حين أعلنت هولندا أنها تعمل على تجميع منظومة مماثلة لتقديمها لكييف.

كما أعلنت روما أنها ستزود كييف بنظام صاروخي للدفاع الجوي، لكن ليس من طراز باتريوت بل من طراز سامب/تي الفرنسي-الإيطالي.

وبذلك، يكون الجديد في هذه الهبة الخماسية هو بطارية باتريوت التي أعلنت واشنطن عزمها على تقديمها لكييف، إذ إن البطاريات الأربع الباقية (3 بطاريات باتريوت وبطارية سامب/تي) تم الإعلان عنها سابقا.

مواصلة دعم أوكرانيا

من جهته، حث الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ زعماء الحلف اليوم الثلاثاء على مواصلة دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وقال إن نتيجة الصراع ستشكل الأمن العالمي لعقود من الزمن.

وفي بداية قمة الناتو، قال ستولتنبرغ إن الحلف يجب أن يظهر نفس العزم الذي أظهره في لحظات مهمة أخرى من تاريخه.

وأضاف "لا توجد خيارات مجانية مع روسيا العدوانية كجارة.. لا توجد خيارات خالية من المخاطر في الحرب".

وتابع "التكلفة الكبرى والمخاطرة الكبرى ستكون إذا انتصرت روسيا في أوكرانيا.. لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال إن قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن ستعزز من ارتباط أوكرانيا بالحلف ومسارها نحو نيل العضوية.

وأضاف بلينكن خلال استقباله نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا في واشنطن، أنه سيتم الإعلان عن حزمة مساعدات جديدة لكييف خلال القمة.