عاجل | مراسل الجزيرة: اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامه مخيم طولكرم
10/7/2024-|آخر تحديث: 10/7/202410:34 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
- مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال تقتحم مدن رام الله وطولكرم وأريحا وسلفيت والخليل في وقت متزامن وتدهم مناطق فيها.
- مراسل الجزيرة: اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامه مخيم طولكرم
- مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال تهدم مغسلة مركبات ببلدة حوسان غرب بيت لحم دون سابق إنذار
- مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال تقتحم مخيم طولكرم شرقي المدينة
- مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين من محل أسمدة زراعية بعد اقتحام بلدة علار شمال مدينة طولكرم
- مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين من محل أسمدة بعد اقتحام بلدة علار شمال طولكرم
المصدر : الجزيرة