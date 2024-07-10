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عاجل | مراسل الجزيرة: اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامه مخيم طولكرم

10/7/2024-|آخر تحديث: 10/7/202410:34 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
  • مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال تقتحم مدن رام الله وطولكرم وأريحا وسلفيت والخليل في وقت متزامن وتدهم مناطق فيها.
  • مراسل الجزيرة: اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامه مخيم طولكرم
  • مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال تهدم مغسلة مركبات ببلدة حوسان غرب بيت لحم دون سابق إنذار
  • مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال تقتحم مخيم طولكرم شرقي المدينة
  • مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين من محل أسمدة زراعية بعد اقتحام بلدة علار شمال مدينة طولكرم
  • مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين من محل أسمدة بعد اقتحام بلدة علار شمال طولكرم

 

المصدر : الجزيرة