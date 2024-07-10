موسكو تعلن إفشال محاولتين لاستهداف حاملة طائرات وضباط روس

أعلن جهاز أمن الدولة الروسي -اليوم الأربعاء- إفشال محاولة تنفيذ ما وصفه بعمل إرهابي على حاملة الطائرات الروسية كوزنيتسوف.

كما أعلن الجهاز الذي يطلق عليه أيضا "إف إس بي" إفشال محاولة تفجير 3 ضباط رفيعي المستوى في موسكو.

وقال إن محاولتي استهداف الحاملة كوزنتسوف والضباط الكبار نظمهما جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكراني.

وأضاف جهاز أمن الدولة أنه اعتقل عميلا للمخابرات الأوكرانية على صلة بالمحاولتين.

وكان الجهاز الأمني أعلن الاثنين إحباط محاولة أوكرانية لخطف قاذفة قنابل روسية إستراتيجية من طراز "تي يو-22 إم 3" إلى أوكرانيا.

وقال أيضا إن الاستخبارات الأوكرانية حاولت تجنيد الطيار لصالحها ومنحه مبالغ مالية والجنسية الإيطالية.