شاهد.. القسام تنفذ عمليات نوعية ضد الاحتلال في تل الهوى بغزة

بثت الجزيرة مشاهد حصرية من المعارك الضارية بين كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وأظهرت مشاهد القسام عملية رصد لتقدم الآليات والجنود، ثم الشروع في تجهيز كمين معدّ سابقا لاستهداف جرافتين من نوع "دي 9" (D9) بصاروخ من مخلفات الاحتلال، حيث جرى انتظار وصولهما إلى المنطقة ثم تفجير الصاروخ بالآليتين.

وخلال الانتظار، وجّه أحد مقاتلي القسام رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مفادها أن "الكتائب تعدّ للاحتلال أصنافا من الموت ستجعله يلعن نفسه أن فكر بالدخول إلى غزة".

وتضمنت المشاهد استهداف قوة راجلة إسرائيلية تحصنت في منزل بعبوة "تلفزيونية"، فضلا عن استهداف جرافة عسكرية من نوع "دي 9".

كذلك أظهرت المشاهد وضع عناصر القسام خطة لاستهداف قناص إسرائيلي في إحدى البنايات السكنية المرتفعة، واتخاذهم أماكن مناسبة قبل إصابة القناص إصابة مباشرة.

وفجر الاثنين الماضي، توغل جيش الاحتلال فجأة في مناطق واسعة جنوب غربي مدينة غزة تحت غطاء ناري كثيف استهدف طرقات ومباني سكنية، على نحو أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات ونزوح آلاف الفلسطينيين باتجاه أحياء شمال غربي المدينة.

وأعلنت القسام منذ ذلك الوقت عن سلسلة عمليات في المنطقة استهدفت الاحتلال وآلياته المختلفة، وتنوعت بين كمائن محكمة واستهداف للجيبات والدبابات بعبوات وقذائف مضادة للأفراد والآليات، فضلا عن عمليات قنص.

ودأبت فصائل المقاومة على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد قوات الاحتلال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية الواسعة في القطاع أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث كبّدت الجيش الإسرائيلي خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.