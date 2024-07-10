روسيا: أميركا تتزعم عصابة حرب في أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة "تتزعم عصابة حرب" في أوكرانيا، وذلك بعد قرار واشنطن تزويد كييف بمقاتلات من طراز إف 16.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها إن خطط تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز (إف-16) يُظهر أن الولايات المتحدة تتزعم "عصابة حرب" تقاتل موسكو.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال في وقت سابق إن الدفعة الأولى من طائرات (إف-16) المقاتلة في طريقها إلى أوكرانيا من الدانمارك وهولندا.

وقال بلينكن، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن، إنه سيجري الكشف عن حزمة قوية للغاية من أجل أوكرانيا في اليومين المقبلين وإن الحزمة ستبني جسرا واضحا وقويا لانضمام أوكرانيا إلى الحلف.

وأضاف الوزير الأميركي أن طائرات (إف-16) ستحلق في سماء أوكرانيا هذا الصيف.

من جانبه، شدد الرئيس الأميركي جو بايدن على أن الغرب لن يسمح بانتصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.