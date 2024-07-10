تايوان: حاملة طائرات صينية تمر قرب الفلبين لإجراء تدريبات بالمحيط الهادي

أعلن وزير الدفاع التايواني ولينغتون كو اليوم الأربعاء أن حاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" مرت بالقرب من شمال الفلبين في طريقها لإجراء تدريبات في المحيط الهادي.

وقال كو إن حاملة الطائرات الصينية لم تمر عبر قناة باشي، المسار المعتاد للسفن والطائرات الحربية الصينية في طريقها إلى المحيط الهادي .

وأضاف الوزير التايواني أن الحاملة اتجهت جنوبا إلى غرب المحيط الهادي عبر قناة بالينتانغ، وهي ممر مائي بين جزر باتانيس الفلبينية وجزر بابويان.

وتراقب تايوان، التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها، التحركات الصينية عن كثب نظرا للنشاط العسكري اليومي حول الجزيرة.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت بدءا من فجر اليوم 36 طائرة عسكرية صينية من بينها مقاتلات "جيه-16" وقاذفات "إتش-6" ذات القدرة النووية تحلق باتجاه جنوب وجنوب شرقي الجزيرة متجهة إلى غرب المحيط الهادي لإجراء تدريبات مع حاملة الطائرات شاندونغ.

وأكدت المتحدثة باسم الوزارة فرانسيل مارغاريث باديلا على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية.

ولم تعلق وزارة الدفاع الصينية حتى الآن، في حين أعرب الجيش الفلبيني عن قلقه إزاء نشر مجموعة حاملة الطائرات الصينية.

ويأتي الإعلان التايواني عن تحرك الحاملة الصينية باتجاه غرب المحيط الهادي وسط توترات مستمرة في مضيق تايوان وكذلك في بحر جنوب الصين، الذي تتنازع السيادة عليه الصين ودول أخرى بالمنطقة بينها الفلبين.