أسيرة إسرائيلية سابقة لدى المقاومة تتخرج من دورة عسكرية
10/7/2024
كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن واحدة من الأسيرات الإسرائيليات لدى المقاومة في قطاع غزة، والتي أطلق سراحها في عملية تبادل الأسرى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التحقت وتخرجت من دورة لجيش الاحتلال.
ووفقا للصحيفة، فقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نوجا فايس (18 عاما) كانت من بين خريجي الدورة العسكرية يوم أمس الثلاثاء.
وقد أُسرت فايس مع والديها مع بداية معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأُطلق سراحها مع والدتها في الدفعة الثانية من صفقة الهدنة، وأُعلن عن مقتل والدها في قصف إسرائيلي للقطاع في بداية يناير/كانون الثاني الماضي.
المصدر : الصحافة الإسرائيلية