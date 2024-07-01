مغردون: الإفراج عن "أبو سلمية" دليل على كذب إسرائيل

أفرج الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين عن 50 أسيرا غزيا، من بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، بعد أكثر من 7 أشهر من احتجازه، وبرفقة أعداد من الكوادر الطبية التي اعتقلها الاحتلال من مستشفيات قطاع غزة.

وفور انتشار مقاطع الإفراج عن الطبيب أبو سلمية مع مجموعة من رفاقه، طرح رواد العالم الافتراضي عدة تساؤلات، منها لماذا اعتقلت إسرائيل أبو سلمية ورفاقه، ولماذا أحرقت مجمع الشفاء الطبي، وقتلت المرضى فيه، وهل فعلا كان المجمع يستخدم من أجل أغراض عسكرية من قبل المقاومة.

حرّروا الدكتور محمد أبو سلمية! اذا وباعترافهم لا وجود لأي عمل عسكري داخل مجمع الشفاء! والا لما خرج الدكتور خلال مدة لا تتجاوز سبعة أشهر مقارنة بالتهم الموجهة له وللمجمع!! اذا لماذا حرّقوا وهدّموا ودمّروا مدينة طبية من أهم المدن الطبية في الشرق الاوسط وفلسطين؟ لماذا قتلوا المرضى… pic.twitter.com/j8KjspvLx4 — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) July 1, 2024

وردا على هذه التساؤلات قال مدونون إن أكبر دليل على كذب الاحتلال وهمجيته في التعامل مع الكوادر الطبية والمرافق الصحية، هو الإفراج عن الطبيب محمد أبو سلمية وأصحابه بعد 7 أشهر من اعتقالهم، وذلك لأنهم لم يستطيعوا أن يثبتوا عليهم أي شيء من ادعاءاتهم بالرغم من جميع الضغوط التي مارسها الاحتلال من تعذيب نفسي وجسدي.

فعلواذلك لانهم مجرمين

فعلوا ذلك لانهم كيان لا يعرف الاخلاق ولا الانسانيه..

بطولاتهم علي المدنيين والاطفال والنساء — Ahmed (@ahmedyehia___) July 1, 2024

وأضاف آخرون أن هذا يعني أن إسرائيل دمرت المستشفى وارتكبت مجازر مروعة وحولته إلى مقابر جماعية بدون أي مبرر، ولذا تجب محاسبتها على ما اقترفته من جرائم وإضافتها إلى سجل جرائمه بحق القطاع الصحي في غزة.

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أنا لا أصدق المسؤولين الصهاينة وأرتاب في تصريحاتهم و لا ينبغي لعاقل أن يصدق هكذا خبر و أعتقد أن وراء هذا الكذب ما وراءه — Adam Salim (@AdamSalim274310) July 1, 2024

هذا وقد أجاب أحدهم عن الأسئلة بالقول "لأنهم مجرمون فعلوا ذلك، وفعلوا ذلك لأنهم كيان لا يعرف الأخلاق ولا الإنسانية، ولأن بطولاتهم على المدنيين والأطفال والنساء، ولأنهم لا يستطيعون مواجهة رجال المقاومة وجها لوجه".

مدير مجمع الشفاء الطبي د محمد أبو سلمية بعد 7 أشهر من الاعتقال في مراكز التعذيب الصهيونية خلال حرب غزة :

كان الأطباء الصهاينة يضربون المعتقلين ولا يقدمون لهم العلاج اللازم، بتروا أقدام وسيقان الكثير من المعتقلين من مرضى السكر بدلا من تقديم الرعاية الصحية لهم، كانت الطعام اليومي… — طارق شمالي (@TarqShmaly) July 1, 2024

وعلق أحد المغردين على عملية الإفراج قائلا "بعد محاولة الإدانة عدة مرات عن طريقة ترويج مقولة إن مستشفى الشفاء مركز عمليات لقيادة القسام ومعتقل للأسرى الإسرائيليين، فاقتحموا المستشفى ودمروه ومن ثم أحرقوه، ليظهر بعدها للعالم حقيقة كذب إسرائيل وفشلها استخباراتيا، لما روجت إليه على مدى فترة زمنية طويلة في جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية عن استخدام المقاومة المستشفيات في عملياتها، وهذا ما لم تستطع تل أبيب إثباته".

بعد محاولة الادانة عدة مرات عن الطريقة الترويج ان مستشفى الشفاء مركز قيادي ومعتقل للاسرى الاسرائيليين، تدمير المستشفى ، اقتحامه عدة مرات وتنفيذ عمليات بحث واسعه في المحيط واسفل المستشفى ، ليظهر للعالم حقيقة كذبة اسرائيلية وفشل استخباراتي روجت اليه اسرائيل على مدار فترة زمنية… pic.twitter.com/8dmSku2NOx — Tamer | تامر (@tamerqdh) July 1, 2024

وقال مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية بعد الإفراج عنه "الأسرى يمرون بأوضاع مأساوية بسبب نقص الطعام والشراب والإهانات"، وأضاف أبو سلمية أن مئات من الكوادر الطبية تعرضوا للاستهداف من قبل الاحتلال وأن عددا من الأسرى استشهدوا تحت التعذيب، واختتم الطبيب قوله إنه سيعود للعمل وسيعيدون بناء مجمع الشفاء الطبي من جديد.