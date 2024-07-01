كمائن لكتائب القسام توقع خسائر بقوات الاحتلال بالشجاعية ورفح

استهدفت المقاومة الفلسطينية مواقع الاحتلال في غلاف غزة برشقة صاروخية، ونفذت عدة كمائن بقوات إسرائيلية في حي الشجاعية ورفح جنوب غزة. بينما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الاثنين- غارات على مناطق عدة بالقطاع المحاصر أسفرت عن استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين.

وأعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها استهدفت قوة إسرائيلية متحصنة داخل أحد المنازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وأوقعتها بين قتيل وجريح، كما استهدفت دبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا بعبوتين من نوع شواظ في الحي ذاته، وقنصت جنديا إسرائيليا داخل أحد المنازل في الحي.

وقبل ذلك أعلنت كائب القسام أنها استدرجت قوة إسرائيلية إلى منزل مفخخ شرق رفح جنوبي القطاع، وفجرته فور دخول الجنود، مؤكدة إيقاعهم بين قتيل وجريح.

كما أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت -برشقات صاروخية- كيسوفيم والعين الثالثة ونيريم وصوفا وحوليت والمستوطنات في غلاف غزة.

بدورها بثت كتائب الشهيد عمر القاسم مشاهد من استهداف قوات جيش الاحتلال المتوغلة في الشجاعية بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

ورصدت إسرائيل إطلاق 20 قذيفة صاروخية أطلقت من منطقة خان يونس نحو المنطقة المجاورة لقطاع غزة.

وكانت صفارات الإنذار انطلقت في عدد من البلدات الإسرائيلية في المناطق المجاورة لقطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض عدة قذائف بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات، مشيرا إلى أنه قصف مصادر النيران بالمدفعية.

غارات إسرائيلية

وبالتزامن مع ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم- غارات على مناطق عدة في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وجرح عدد من المواطنين، في حين استهدفت المقاومة الفلسطينية غلاف غزة برشقة صاروخية، وفجرت منزلا بقوة إسرائيلية.

وقال مراسل الجزيرة إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ -فجر اليوم- غارة على المسجد الكبير الذي كان قد استهدفه سابقا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفاد المراسل باستشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين في قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ومن جانبها قالت قناة "الأقصى" إن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية حيّي الشجاعية والتفاح بمدينة غزة، بالإضافة إلى وسط وغرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت القناة الفلسطينية بإصابة عدد من المواطنين، إثر انفجار قنبلة ألقتها مُسيرة إسرائيلية على محيط مسجد المجمع الإسلامي في حي الصبرة بمدينة غزة.

من جهته، أعلن جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة استشهاد 3 مواطنين بقصف طائرة حربية إسرائيلية شقة سكنية في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

في غضون ذلك أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 37.900 شهيد و87.060 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب مجزرتين في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 23 شهيدا و91 مصابا خلال 24 ساعة.

شهداء وأكثر من عشرين مصابا بينهم أطفال نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في حي الصبرة بمدينة غزة | تقرير: إسماعيل الغول#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/Q96rPmLDq3 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) July 1, 2024

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي مطلق، خلفت أكثر من 124 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، مما أدخلها في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

وتواصل إسرائيل عدوانها على الفلسطينيين رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع المحاصر.