الاحتلال يقتحم طولكرم ويحاصر نور شمس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم الاثنين- مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، وحاصرت مداخل مخيم نور شمس، ونشرت قناصة على مبان سكنية، في حين تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات مسلحة مع القوات المقتحمة.

وتوجهت آليات الاحتلال تجاه مخيم نور شمس، وفرضت حصارا عليه بعد تمركزها عند مداخله الرئيسية المحاذية لشارع نابلس، في الوقت الذي قامت جرافات الاحتلال بتدمير البنى التحتية في منطقة دوار الشهيد سيف أبو لبدة وعلى طول الشارع المحاذي للمخيم، كما شرعت بتخريب وتجريف شوارع رئيسية في طولكرم.

تغطية صحفية: أثار تجريف جرافات الاحتلال للبنية التحتية في دوار اليونس بمدينة طولكرم pic.twitter.com/yntCL7lEEy — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 1, 2024

وداهم جنود الاحتلال عددا من المنازل والبنايات المرتفعة في محيط المخيم ونصبوا القناصة على أسطحها، واندلعت مواجهات على مدخل مخيم طولكرم لحظة مرور الآليات العسكرية بالقرب من مدخله وسط سماع أصوات انفجارات في المنطقة.

بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن مقاتليها يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم.

وأفاد مراسل الجزيرة بانفجار لغم بمركبة عسكرية إسرائيلية مدرعة من نوع بانتير في مخيم نور شمس بطولكرم.

انفجار ضخم في مخيم نور شمس تزامنا مع اقتحام الاحتلال الواسع للمخيم. pic.twitter.com/GFYQtNzFwb — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 1, 2024

تطورات أخرى

من جانبها قالت كتيبة طولكرم أنها فجرت عبوة ناسفة في جرافة عسكرية عند مدخل مخيم طولكرم.

واندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها المدينة ترافقها آليات وجرافات عسكرية.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية فجر اليوم بلدات في الخليل، بينها دورا وبيت أمّر، بالإضافة إلى مخيم العروب.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت مبكر اليوم بلدات في قلقيلية ونابلس شمالي الضفة وبلدات أخرى بالقدس المحتلة، بينها عناتا وسلوان.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس صباحا، وحاصرت أحد المنازل في شارع "إسو" واعتقلت المواطن قاسم العكليك وهو أسير محرر أمضى 20 عاما بسجون الاحتلال.

وقالت مصادر إن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال بعيد اقتحامها بلدة تل جنوب نابلس.

وبالتزامن مع الحرب المدمرة على غزة، صعّدت قوات الاحتلال اعتداءاتها في الضفة، بما في ذلك القدس المحتلة، وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد 553 فلسطينيا، من بينهم 133 طفلا، وإصابة نحو 5300 آخرين، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.