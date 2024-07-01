أوكرانيا تقصف بريانسك بالمسيرات وروسيا تسيطر على مناطق بدونيتسك

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين إن أنظمتها الدفاعية دمرت طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا على 3 مناطق متاخمة لها، وأضافت أن قواتها سيطرت على مناطق جديدة في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة على تطبيق تليغرام أنها أسقطت 18 مسيرة فوق منطقة بريانسك غربي روسيا و9 طائرات في منطقة كورسك و9 طائرات فوق منطقة بيلغورود.

وقال حاكم بريانسك إنه لم تقع إصابات أو أضرار جسيمة نتيجة للهجمات، وهو ما أكده أيضا حاكم كورسك، ولم يصدر أي تعليق من أوكرانيا.

ولا يكشف المسؤولون الروس في كثير من الأحيان عن الحجم الكامل للأضرار الناجمة عن الهجمات التي تشنها أوكرانيا.

وتقول كييف إن الهجمات على البنية التحتية للجيش الروسي وقطاعي النقل والطاقة الروسيين تأتي ردا على هجمات موسكو على أراضي أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في عام 2022.

منطقتان جديدتان

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق، قواتها سيطرت على قريتي سبيرني ونوفوليكساندريفكا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، وأضافت أن قواتها عززت مواقعها على طول خط المواجهة حول القرى.

من جهتها، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيانها اليومي عن الوضع في ساحة المعركة إن "قتالا عنيفا" يدور في المنطقة المحيطة بالقريتين، لكنها لم تبلغ عن أي خسائر.

ودونيتسك هي واحدة من 4 مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا أعلنت روسيا ضمها في أواخر عام 2022 في خطوة أدانتها معظم الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها غير قانونية، لكنها لا تسيطر بشكل كامل على أي من هذه المناطق الأربع.