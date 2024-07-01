أبعاد.. موقع الجزيرة نت يطلق صفحة جديدة للصحافة المعرفية

أطلق موقع الجزيرة نت صفحة جديدة مختصة بتقديم معالجات صحفية معرفية مطولة تحت اسم "أبعاد". وتسعى الصفحة لتقديم معالجات أعمق للأحداث والأفكار والشخصيات، وهذا ما سيقدم لقارئ الجزيرة مقاربات تُثري الزخم الإخباري والتحليلي الذي تزخر به الساحة الإعلامية.

وستوظف الصفحة -لتحقيق ذلك الهدف- المداخل المعرفية الحديثة كالعلوم الإنسانية والاجتماعية والنفسية، وما تحويه تلك المعارف من أدوات تفسيرية تحليلية وأسئلة معمقة، وذلك لإثراء المحتوى الصحفي العربي.

فمن مهام "أبعاد" دمج العوالم الفكرية والمعرفية وجعلها جميعا في خدمة الصحافة. والغاية من كل ذلك تقديم خدمة مميزة للقارئ العربي، لا سيما القراء من النخب والمؤثرين وجمهور المثقفين والراغبين في إشباع فضولهم المعرفي، وكل من يبحث عن أجوبة معمقة لـ"أبعاده" الحياتية.

ولا تستهدف هذه المنصة شريحة عمريةً بعينها كمحدد رئيسي لإنتاجاتها، بل تستهدف -في المقام الأول- القضايا والاهتمامات أيا كانت أوساط جمهورها، وسواء كان القارئ عشرينيا أو فوق الخمسين.

أما اسم الصفحة فهو دالٌ في ذاته؛ فنحن ننظر إلى "الأبعاد"، ونحن إذ نقوم بذلك ننظر إلى الإنسان باعتباره محور اهتمامنا من خلال عدّة أبعاد، تُختم بملفات جامعة نستوفي فيها قضية محددة بالتمحيص والتحليل، وعبر هذه الأبعاد، تتجه مسارات الإنتاج؛ وهذه الأبعاد هي:

– "النفس" وما يتصل بها من تعقيدات الذات الفردية، وما يعنيه ذلك من ضرورة فهْم دواخلها واضطراباتها ومحرّكاتها؛ والذات الاجتماعية التي تتلمس طريق التعامل مع الآخرين. كما ستحوي الصفحة عرضا لسيَر السياسيين النفسية، وتحليلات تتطرق لقضايا علم النفس الديني والسياسي والاجتماعي. ومثال ذلك مما نُشر على الصفحة، هذه المادة: الأعصاب الفولاذية.. لماذا لا يعرف المقاومون الاكتئاب؟ وهذه المادة: تعذيب الأطفال لأجل العلم.. التاريخ المظلم لعلم النفس وتجاربه غير الأخلاقية، وهذه المادة: أطفال غزة.. عن الصدمات النفسية التي يحدثها العدوان الإسرائيلي

– "الفكر" الذي يشكل الوعاء الثقافي والحضاريّ والديني الذي يرسم ملامح الذات في سياق أوسع، ويتصل ذلك بتفحص التاريخ الذي يشكل حاضرُنا امتدادا له بصيغ مختلفة، والنظر بعمق إلى عالم الفكر العربي والإسلامي والعالمي. ومثال ذلك هذه المادة: قصة إسلام إنجيلي أميركي.. كيف أصبح تديّن الغزيين نموذج هداية؟، وهذه المادة: الطوفان والنبوءة والساعة … مرحبًا بك في الأزمنة الاستثنائية! وهذه المادة: الشنقيطي يكتب: فقه الثغور المتعددة.. تحالفات الثورات ومساحاتها الرمادية

– "الصراع" منظورا إليه من خلال سياق حضاري واسع، أي السعي لفهم الصراع الدائر في العالم والذي يعيد تشكيل الواقع الدولي الذي نعرفه، ويعيد تشكيل مساحات النفس والفكر بصيغ عدة، بعضها جذري. وقد نشرنا بضعة تقارير على الصفحة، مثل هذه المادة: جحيم الأنفاق.. كيف قهرت كتائب القسام قوات الاحتلال؟ وهذه المادة: بقال تل أبيب.. وجوه نتنياهو الكثيرة وصورته الأخيرة وهذه المادة: سدود النهضة الهندية.. هل تشعل المياه حربا شرسة بين الهند وباكستان؟ وهذه المادة: فقه الثغور المتعددة.. تحالفات الثورات ومساحاتها الرمادية

– "الوجود" بمفهومه الأوسع وما يتعلق به من علوم وتقنيات تتأثر بالوعي الإنساني وتؤثر فيه، وتعطي أبعادا أشمل لفهم موقع الإنسان ودوره في هذا العالم الفسيح. ومثال ذلك مما نُشر على الصفحة، هذه المادة: لماذا لا يصدق البعض أن المصريين هم من بنوا الأهرام؟، وهذه المادة: القصة الكاملة لمخطط سجن الفلسطينيين في مدنهم، وهذه المادة: الخبير الذي توقع زلزال تركيا وسوريا.. لماذا عليك ألا تصدقه؟

"الملفات" وفيه تتطرق أبعاد بعمق لعدد من القضايا الإقليمية والدولية، من منظورات سياسية وفكرية واقتصادية، وبأقلام المتخصصين الذين سيثرون القارئ بتفاصيل وزوايا مختلفة، لذات القضايا الكبرى التي سُتعرض عبر الملفات. ومنها ملف الطوفان والتدين، وملف العراق

ومن هذه الأبعاد جاءت الأقسام الرئيسية للصفحة والتي ستحدد مسارات الإنتاج فيها. وهذه الأقسام الرئيسية هي:

– نفس

– فكر

– صراع

– وجود

– ملفات

ويضاف إلى تلك الأقسام، مسار خاص ومميز في طبيعة إنتاجه تحت اسم "وجوه". وفيه نحكي القصة الكاملة بأبعادها النفسية والفكرية والصراعية والوجودية، التي تشكل مسار صعود شخصية فاعلة ومؤثرة في المشهد السياسي والفكري المعاصر. مثل هذه المادة: ناريندرا مودي.. الراهب الغاضب من الجغرافيا والتاريخ.

وهذا المسار فيه توطين لنمط "صحافة الشخصيات" في البيئة الصحفية للقارئ العربي، وسيكون محتوى المسار مدعَّما بفريق عمل متخصص، وسيقدم شهادات حية من مصادر ذات اطلاع، لتُسبَك قصة الشخصية موضوعِ الدراسة كما لم تُروَ من قبل.