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عاجل | ماكرون يعلن حل البرلمان الفرنسي ويدعو إلى انتخابات تشريعية في 30 يونيو

9/6/2024-|آخر تحديث: 9/6/202410:19 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة