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عاجل | قائد فرقة غزة بالجيش الإسرائيلي: أستقيل من منصبي بعد أن فشلت في مهمة حياتي لحماية الغلاف

9/6/2024-|آخر تحديث: 9/6/202407:43 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة